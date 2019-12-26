Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden üçü tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyon sonucunda, 1070 gram esrar, 100 adet ecstasy, 17 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar sentetik kannabinoid ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan E.K., A.Y. ve O.P. isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Gözaltında olan Y.G. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.Y., Ö.Y. ve N.D. isimli şahısların hakkındaki adli tahkikat devam ediyor.

BURSA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:47

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