Bursa SAMDEF'de kongre heyecanı

O değil!

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Bursa Samsunlular Kültür yardımlaşma ve dayanışma Derneği'nde (SAMDEF) düzenlenen 10'uncu olağan kongrede mevcut başkan Temel Erkol güven tazeledi.

Bursa Samsunlular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (SAMDEF)' de onuncusu gerçekleşen olağan kongrede mevcut başkan Temel Erol güven tazelerken, yardımcılıklarına İrfan Akkaya, Davut Şen, Genel Sekreterliğe Hüseyin Seven getirildi.

Başkanlığa yeniden gelen Temel Erkol ise, ''Bütün destek verenlere sonsuz teşekkür ediyorum. Kaldığımızdan yerden başarılı çalışmalara hep birlikte imza atacağız '' dedi.

BURSA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:47

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