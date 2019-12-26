Nilüfer’de spor mercek altına alındı

Nilüfer Belediyesi, spor politikalarına yön vermek adına düzenlediği çalıştay ile yapılacak çalışmaları mercek altına aldı.

Nilüfer Belediyesi ‘Spor Çalıştayı’ düzenledi. Nilüfer Dernekler Yerleşkesi’nde düzenlenen çalıştaya Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, başkan şardımcıları, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Aydın, Teknik Direktör ve Spor Yorumcusu Ahmet Akcan, Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz, Bursasporlu eski futbolcu Şenol Ulusavaş, Teknik Direktör Mehmet Tan ile çeşitli branşlarda görev yapan teknik adamlar yer aldı. İki bölümden oluşan çalıştayda ilk olarak spor faaliyetleri ve yaşanan sıkıntılar ele alındı. Görüş alışverişinin yapıldığı toplantının ikinci bölümünde ise çözüm teklifleri dile getirildi.

Nilüfer’in spor şehri olma yolunda hızla ilerlediğini ifade eden Başkan Turgay Erdem, “Hedefimiz sporu Nilüfer’in tamamına yaymak. Bunun için doğru planlama ve ortak akılla hareket etmeliyiz. Ortak çalışma biçimini oluşturmada bu çalıştay çok önemli. Değerli katılımcıların önerileri bizim için önemli olacak. Burada sorunları ele alıp eksik yönlerimizi tespit ederek çözüm arayışında olacağız. Sporun her branşına kapılarımız açık. İmkânlar dahilinde elimizden geleni yapıyoruz. Ancak bir diğer hedefimiz de topluma spor yapma alışkanlığı kazandırmak. Profesyonel alanda takımlarımızla da Nilüfer’i, Bursa’yı en iyi şekilde temsil etmek adına çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Teknik DirektörSpor Yorumcusu Ahmet Akcan, “Herkes için spor olmazsa olmaz. Sporun yaşı yok. Spora kabiliyeti olanlar keşfedilmeli ve önleri açılmalı. Türk insanı maalesef başarıya odaklı yaşıyor. Sizler de kurum olarak kendinize bir branş belirleyin ve en üst başarıyı hedefleyin. Toplum için spor faaliyetlerine de lütfen önem verin” diye konuştu.

Sporun tabana yayılmasının önemine değinen Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz ise, Nilüfer’in örnek çalışmalara imza attığını belirtti.

BURSA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:47

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