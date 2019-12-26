Aracı perte çıkınca engelli kızını hastaneye götüremiyor

BURSA´nın İnegöl ilçesinde 5 ay önce engelli kızını hastanelere götürmek için aldığı otomobiliyle kazan yapan İlkay Kara´nın (40) aracı, sigorta şirketi tarafından perte çıkarılarak alındı. Aracın değerinin yarısının teklif edildiğini ve haksızlığa uğradığı için yeni otomobil alamadığını belirten Kara, kızını doktora götüremediğini söyledi.

İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi´nde oturan İlkay ve Melek (38) Kara çifti, kızları epilepsi ve serebral palsi hastası olan Berna Kara'yı (15) hastanelere götürebilmek amacıyla 3 yıl önce otomobil satın aldı. Otomobilinin kaskosunu yaptıran İlkay Kara, geçen temmuz ayında kaza geçirdi. Kaza sonrasında pert olan otomobil, kasko şirketi tarafından alındı. Sonrasındaki süreçte baba Kara´ya otomobil değerinin yarısı ölçüsünde para teklif edildi. Bunun üzerine haksızlığa uğradığını savunan Kara, 5 aydır araç alamadığı için kızını da hastaneye götüremediğini söyledi.

'KIZIMI EVE HAPSETTİLER'

Haksızlığının giderilmesi adına İnegöl Adalet Sarayı´na giderek dava açan Kara, "3 sene önce engelli kızımın Uludağ Üniversitesi´ndeki tedavisi için bir araç aldım. 5 ay önce araçla kaza geçirdim. Sigorta şirketi benim aracımı perte çıkardı. Çıkardıktan sonra aracımın piyasa değerinin yarısını vermeyi teklif ettiler. Ben de kabul etmedim. Sonrasında gidip dava açtım. 5 aydır kızımı hastaneye götürüp getiremiyorum. Taksi tutmak zorunda kalıyorum. Asgari ücretle çalışan biriyim, ben bu şekilde nasıl baş edeceğim bilmiyorum. 5 aydır kızımı dışarı çıkaramıyorum. Çocuk yanımda sürekli ağlayıp duruyor. Ben bu konuda yetkililerden destek bekliyorum. Ayrıca kaza anında yanımda bulunan arkadaşımın yaralanması nedeniyle de bana bin 300 lira borç gönderildi. Ben bu borçların altından nasıl kalkacağım. Devletimden destek bekliyorum. Aracımın değerinin yarısının gösterilmesini anlamış değilim. Bu dava bir sene sürer diyorlar, ben bu süreçte ne yapacağım? Kızımı eve hapsettiler" ifadelerini kullandı.



BURSA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:47

GÜNEŞ 08:18

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:50

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.