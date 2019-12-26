Nilüfer Kent Konseyi’nde tüzük değişikliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Nilüfer Kent Konseyi’nde tüzük değişikliği

İHA

Nilüfer Kent Konseyi'nin genel kurul toplantısı Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde yapıldı. Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi ve Mahalle Komiteleri çalışma ve işleyiş yönergelerinde tüzük değişikliklerinin oylandığı toplantıya Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Mustafa Bozbey de katıldı.

Nilüfer Kent Konseyi’nde tüzük değişikliği

Nilüfer Kent Konseyi’nin genel kurul toplantısı Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde yapıldı. Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi ve Mahalle Komiteleri çalışma ve işleyiş yönergelerinde tüzük değişikliklerinin oylandığı toplantıya Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Mustafa Bozbey de katıldı.
Haziran ayında gerçekleştirilen seçimli genel kurulun ardından Neslihan Binbaş’ın başkanlığında yeni dönemin başladığı Nilüfer Kent Konseyi’nde üyeler 19. olağan genel kurul toplantısı için bir araya geldi. Açılış konuşmasında söz alan Başkan Neslihan Binbaş, 2009 yılından bu yana Nilüfer Kent Konseyi ismi ile faaliyetlerini sürdüren konseyin, aynı yıl hayata geçirilen mahalle komiteleri yapılanması ile birlikte şehirde yerel demokrasinin ana unsuru haline geldiğini ifade etti.
Binbaş’ın ardından söz alan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise, “2009 yılında vatandaşlarımızın yönetime katılabilmeleri için şehre kazandırdığımız Mahalle Komiteleri Türkiye’ye örnek oldu. Bundan sonra mahalle komitelerinin eskisinden daha etkin rol üstlenmesini ve sadece hizmet talep eden değil, daha güçlü bir rol üstlenmesini istiyoruz” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından eski akademisyen Ulaş Bayraktar, “Yereli demokratikleştirmek için kenti müşterekleştirmek” isimli bir söyleşi gerçekleştirdi. Emre Karagöz ve Suna Acar’ın divan üyesi olarak seçildiği genel kurulda selamlama konuşması yapan eski Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise, özelikle son yirmi yılda hem yerelde, hem de ülke genelinde demokrasi talebinin azaldığına dikkat çekti. Bozbey, “Günümüzde şehirlerin en önemli meselesi demokrasi talebinin azlığı. Bunun sebebinin iyi araştırılması gerekiyor” dedi.
Bozbey, demokrasi kültürünün oluşması ve kalıcı hâle gelmesi için demokrasi talebinin özellikle gençlerden gelmesi gerektiğini ifade etti.
Genel kurula davetli olarak gelen Karşıyaka, Edirne ve Kars Kent Konseyleri başkanlarının konuşmalarının ardından tüzük oylamasına geçildi. Nilüfer Kent Konseyi 19.Genel Kurul Toplantısı; Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi, Kent Konseyi Çalışma Yönergesi ve Mahalle Komiteleri İşleyiş Yönergesi ile tüzük değişikliklerini içeren maddelerin oylanması ile sona erdi. Nilüfer Kent Konseyi üyelerinin söz haklarını kullanarak katkı koyduğu tüzük değişiklikleri oy birliği ile kabul edildi.

BURSA

26 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:47
  • GÜNEŞ 08:18
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 15:30
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uludağ'a binlerce yerli ve yabancı turist akın etti
YEREL HABERLER Uludağ'a binlerce yerli ve yabancı turist akın etti
Sezonun geç açıldığı Uludağ'da, kar mutluluğu
YEREL HABERLER Sezonun geç açıldığı Uludağ'da, kar mutluluğu
Yeşim'de "Önce İnsan Günü"
YEREL HABERLER Yeşim'de "Önce İnsan Günü"
Başkan Erdem’den yeni yıl mesajları
YEREL HABERLER Başkan Erdem’den yeni yıl mesajları
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 78'inci randevu
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 78'inci ...
Yeni yılda termali tercih edin
YEREL HABERLER Yeni yılda termali tercih edin
Düşmeyen balık fiyatları alıcısını azalttı Balık yok, müşteri de yok
YEREL HABERLER Düşmeyen balık fiyatları alıcısını azalttı Balık yok, ...
Aracı perte çıkınca engelli kızını hastaneye götüremiyor
YEREL HABERLER Aracı perte çıkınca engelli kızını hastaneye ...
BUSKİ’nin ‘bilgi güvenliği’ tescillendi
YEREL HABERLER BUSKİ’nin ‘bilgi güvenliği’ tescillendi
Nilüfer’de spor mercek altına alındı
YEREL HABERLER Nilüfer’de spor mercek altına alındı
Ses tellerini korumak için 10 tavsiye
YEREL HABERLER Ses tellerini korumak için 10 tavsiye
Kuraklık görüntüsünü andırıyordu...Bugün itibariyle su tutulmaya başlandı Bursa'nın su ihtiyacının yüzde yarısını karşılayan ancak yağışların düşük olması sebebiyle boşalan Nilüfer Barajı'ndaki bakım çalışmaları tamamlandı, Doğancı Barajı'ndaki doluluk oranı ise yüzde 50 seviyesinde
YEREL HABERLER Kuraklık görüntüsünü andırıyordu...Bugün itibariyle ...
''Töre'' kapalı gişe oynadı
YEREL HABERLER ''Töre'' kapalı gişe oynadı
Bursa'nın ruh sağlığı, "sağlıklı hayat merkezleri"ne emanet
YEREL HABERLER Bursa'nın ruh sağlığı, "sağlıklı hayat merkezleri"ne ...
Lodos, antren tamircilerinin işini artırdı
YEREL HABERLER Lodos, antren tamircilerinin işini artırdı
Bursa SAMDEF'de kongre heyecanı
YEREL HABERLER Bursa SAMDEF'de kongre heyecanı
Osmangazi Belediyesi'nin Hayvan Barınağı'na tam not Gemlikli hayvanseverler Osmangazi Belediyesi Hayvan Barınağı'nı gezdi
YEREL HABERLER Osmangazi Belediyesi'nin Hayvan Barınağı'na tam ...
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Kestel Belediyesi'nden liseye hazırlanan öğrencilere kitap desteği
YEREL HABERLER Kestel Belediyesi'nden liseye hazırlanan öğrencilere ...
5 yıldızlı kedi ve köpek oteli, yılbaşı öncesi doldu
YEREL HABERLER 5 yıldızlı kedi ve köpek oteli, yılbaşı öncesi doldu
İcraya verilenler dernek kurdu
YEREL HABERLER İcraya verilenler dernek kurdu
Bakır kazan çalıp 500 yıllık âdeti yaşattılar
YEREL HABERLER Bakır kazan çalıp 500 yıllık âdeti yaşattılar
Yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye otomobilin çarptığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye ...
Eğitime katkıda bulunanlara ödül
YEREL HABERLER Eğitime katkıda bulunanlara ödül

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X