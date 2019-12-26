Düşmeyen balık fiyatları alıcısını azalttı Balık yok, müşteri de yok

Bu dünyadan bir 'Şarlo' geçti

O değil!

Onu tanıdınız mı?

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Balık tezgahlarındaki fiyatlar tüketiciyi memnun etmedi.

Mevsim şartlarının üstünde seyreden hava sıcaklığı denizleri de etkiledi. Yeterli balık tutulamaması fiyatları yükseltti. En çok tüketilen ve vazgeçilmez olan hamsi 2025 TL arasında satılırken, çinekop 40 ila 80 TL’ye alıcı buluyor. Tekirin fiyatı 4070 TL arasında değişirken, sardalya 15 TL’ye, çupra ise 4045 TL’ye satışa sunuluyor.

Öte yandan Mudanya ilçesinde tezgahları süsleyen köpek balığının ise kilosu 50 TL’ye alıcı bekliyor. Balıkçı Zafer Uzun, köpek balığının Marmara denizinde ağlara takıldığını ifade etti.

BURSA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:47

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