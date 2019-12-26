Başkan Erdem’den yeni yıl mesajları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Erdem’den yeni yıl mesajları

İHA

Nilüfer Belediye Meclisi, 2019 yılının son toplantısını yaptı.

Başkan Erdem’den yeni yıl mesajları

Nilüfer Belediye Meclisi, 2019 yılının son toplantısını yaptı.
Nilüfer Başkan Turgay Erdem, yılın son meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, yeni yıla dâir dilek ve beklentilerini dile getirdi. Nilüfer’de 2020 yılına büyük bir heyecanla girdiklerini ifade eden Turgay Erdem, “Bizler Nilüferliler ile ele ele vererek taze bir anlayışla yeni yılda Nilüfer’i daha da ileriye taşımak istiyoruz. Yeni yılda bizlerin en büyük arzusu Nilüfer’i daha sağlıklı daha yaşanabilir bir şehir kılabilmek. 2020 yılında, klasik belediyecilik faaliyetlerinin ötesine geçerek, insan hayatını kolaylaştıracak ve kent hayatına renk ve keyif katacak çalışmalarla yolumuza devam edeceğiz” dedi.
Başkan Erdem 2020 yılına ilişkin önceliklerini ise şöyle açıkladı: “İnsanlığın yüzyüze olduğu küresel gerçeklerin farkındayız. Küresel ısınma ve ekosistemdeki değişimlerin sonucu olarak, çevre meseleleri ve sağlıklı gıdaya ulaşmak önümüzdeki yıllarda hepimizin önceliği olacak. O nedenle 2020 ve sonraki yıllarda bizim önceliğimiz; daha yeşil bir Nilüfer oluşturmak, çevre sağlığını korumaya yönelik adımlar atmak ve tarımsal üretimi destekleyerek sağlıklı gıdaya ulaşılabilirliği artırmak olacak. Biz Nilüfer’de 2020 yılını tarım yılı ilân ediyoruz. Bu alanda çalışmalarımız zaten var, kurduğumuz kooperatif aracılığıyla 2020 yılında daha yaygın ziraî üretim yapacak, çiftçinin ürettiğini aracısız tüketiciye ulaştırma yönünde de adımlar atacağız. Kendi markamızı oluşturup, tarım alanındaki yanlış politikalar sonucu üretime küsen çiftçiyi yeniden toprakla barıştıracağız. Kim bilir belki de Nilüfer ölçeğinde kırsal kalkınmayı hayata geçirerek tersine göçü gerçekleştireceğiz.”
Nilüfer için hedeflerinin büyük olduğunu ifade eden Başkan Erdem, “ 2020 yılının özellikle belediyeler açısından yetkilerin tırpanlandığı bir yıl değil, tam tersine yetkilerin ve gelir kalemlerinin artırıldığı bir yıl olmasını diliyorum. Şimdiden hepinizin yeni yılını kutluyorum. 2020 yılının güzelliklerle, sevgiyle, barışla ve umutla gelmesini diliyorum. Ülkemiz için, bütün dünya için barış, adalet hoşgörü bolluk ve sevgi dolu bir yıl olmasını diliyorum” diyerek yeni yıla ilişkin dileklerini ifade etti.
Mecliste grubu bulunan partilerin sözcüleri de yeni yıla dâir dileklerini ifade etti. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Sözcüsü Ömer Faruk Altunal, “Yaklaşan 2020 yılının sağlık mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyoruz, Yeni yılın barış ve sevgi dolu geçmesini istiyoruz” dedi.
MHP grup sözcü Şenol Keleş de “2020 yılının hepimize başarı, mutluluk ve sağlık getirmesini diliyoruz. İnşallah barışın hâkim olduğu bir yıl olur” diyerek dileklerini iletti.
İYİ Parti Grup Sözcüsü Osman Uçar da “Yeni yılın, yaşanabilir Nilüfer, Bursa ve Türkiye için barış, huzur getirmesini temenni ediyoruz” diye konuşurken, CHP Grup Sözscüsü Osman Ayradilli ise, “Savaşsız, sömürüsüz, sevgi dolu bir yıl umut ettiklerini ifade etti.
Yeni yıla ilişkin temennilerin ardından, olağanüstü toplanan Nilüfer Belediye Meclisi gündemindeki konuları görüştü.

BURSA

26 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:47
  • GÜNEŞ 08:18
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 15:30
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uludağ'a binlerce yerli ve yabancı turist akın etti
YEREL HABERLER Uludağ'a binlerce yerli ve yabancı turist akın etti
Sezonun geç açıldığı Uludağ'da, kar mutluluğu
YEREL HABERLER Sezonun geç açıldığı Uludağ'da, kar mutluluğu
Yeşim'de "Önce İnsan Günü"
YEREL HABERLER Yeşim'de "Önce İnsan Günü"
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 78'inci randevu
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 78'inci ...
Yeni yılda termali tercih edin
YEREL HABERLER Yeni yılda termali tercih edin
Düşmeyen balık fiyatları alıcısını azalttı Balık yok, müşteri de yok
YEREL HABERLER Düşmeyen balık fiyatları alıcısını azalttı Balık yok, ...
Aracı perte çıkınca engelli kızını hastaneye götüremiyor
YEREL HABERLER Aracı perte çıkınca engelli kızını hastaneye ...
Nilüfer Kent Konseyi’nde tüzük değişikliği
YEREL HABERLER Nilüfer Kent Konseyi’nde tüzük değişikliği
BUSKİ’nin ‘bilgi güvenliği’ tescillendi
YEREL HABERLER BUSKİ’nin ‘bilgi güvenliği’ tescillendi
Nilüfer’de spor mercek altına alındı
YEREL HABERLER Nilüfer’de spor mercek altına alındı
Ses tellerini korumak için 10 tavsiye
YEREL HABERLER Ses tellerini korumak için 10 tavsiye
Kuraklık görüntüsünü andırıyordu...Bugün itibariyle su tutulmaya başlandı Bursa'nın su ihtiyacının yüzde yarısını karşılayan ancak yağışların düşük olması sebebiyle boşalan Nilüfer Barajı'ndaki bakım çalışmaları tamamlandı, Doğancı Barajı'ndaki doluluk oranı ise yüzde 50 seviyesinde
YEREL HABERLER Kuraklık görüntüsünü andırıyordu...Bugün itibariyle ...
''Töre'' kapalı gişe oynadı
YEREL HABERLER ''Töre'' kapalı gişe oynadı
Bursa'nın ruh sağlığı, "sağlıklı hayat merkezleri"ne emanet
YEREL HABERLER Bursa'nın ruh sağlığı, "sağlıklı hayat merkezleri"ne ...
Lodos, antren tamircilerinin işini artırdı
YEREL HABERLER Lodos, antren tamircilerinin işini artırdı
Bursa SAMDEF'de kongre heyecanı
YEREL HABERLER Bursa SAMDEF'de kongre heyecanı
Osmangazi Belediyesi'nin Hayvan Barınağı'na tam not Gemlikli hayvanseverler Osmangazi Belediyesi Hayvan Barınağı'nı gezdi
YEREL HABERLER Osmangazi Belediyesi'nin Hayvan Barınağı'na tam ...
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Kestel Belediyesi'nden liseye hazırlanan öğrencilere kitap desteği
YEREL HABERLER Kestel Belediyesi'nden liseye hazırlanan öğrencilere ...
5 yıldızlı kedi ve köpek oteli, yılbaşı öncesi doldu
YEREL HABERLER 5 yıldızlı kedi ve köpek oteli, yılbaşı öncesi doldu
İcraya verilenler dernek kurdu
YEREL HABERLER İcraya verilenler dernek kurdu
Bakır kazan çalıp 500 yıllık âdeti yaşattılar
YEREL HABERLER Bakır kazan çalıp 500 yıllık âdeti yaşattılar
Yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye otomobilin çarptığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye ...
Eğitime katkıda bulunanlara ödül
YEREL HABERLER Eğitime katkıda bulunanlara ödül

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X