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Yeşim'de "Önce İnsan Günü"

İHA

Yeşim Tekstil'de Önce İnsan Film Festivali ile birlikte gelenekselleşen 'Önce İnsan Günü'nün üçüncüsü gerçekleştirildi.

Yeşim'de "Önce İnsan Günü"

Yeşim Tekstil'de Önce İnsan Film Festivali ile birlikte gelenekselleşen 'Önce İnsan Günü'nün üçüncüsü gerçekleştirildi.
Yeşim Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Önce İnsan Günü'ne firma çalışanlarının ve yöneticilerinin yanı sıra film festivali jüri üyelerinden Photo Graphica Ajans Başkanı Engin Çakır ve 7. Oda Film Atölyesi Eğitmeni Fatoş Avcıoğlu da katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Yeşim Tekstil Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, rahatsızlığı sebebiyle törene katılamayan CEO Şenol Şankaya’nın günün anlam ve önemi ile ilgili duygu ve düşüncelerini tüm katılımcılara iletti. Cesur, firma kültürünün önemli bir parçası konumundaki önce insan felsefesinin çıkış noktası ve Yeşim Tekstil için taşıdığı önem hakkında da bilgi verdi. Bundan 3 yıl önce, Önce İnsan Film Festivali' olarak başladıkları sürecin geçtiğimiz yıl 'Önce İnsan Günü'ne dönüştüğünü söyleyen Cesur, her geçen yıl bir değer daha katarak bu anlamlı günü özelleştirmeye çalıştıklarını belirtti. Cesur, bundan hareketle bu yılki Önce İnsan Günü’ne Yeşim’den emekli olan eski çalışanları da davet ettiklerini ifade ederek, "Bugünün fark oluşturan özelliklerinden bir tanesi, uzun yıllar boyunca Yeşim’e emek veren çalışma arkadaşlarımızı plaketleri ile uğurlamak olacak. Yeşim’in kurum kültürünü yaşatmak ve merhum Şükrü Şankaya’nın önce insan' ilkesini geleceğe taşımak gibi bir hedefimiz var. 2020’de 15. ölüm yıldönümünü yaşayacağımız merhum Şükrü Şankaya’nın da arzu ettiği şekilde onun değerlerini sizlere aktarmak bizim için son derece kıymetli. 2020 yılında bu amaca uygun olacak şekilde yeni çalışmalarımız da olacak” şeklinde konuştu.
İnsan Kaynakları ve Sosyal Uygunluk Direktörü Fatoş Hüseyinca da emekli çalışanların her zaman Yeşim’in bir ferdi olacağını dile getirerek, Yeşim’in bugünlere gelmesinde başta emekli çalışanlar olmak üzere tüm çalışanların önemli katkıları olduğunun altını çizdi.
Yeşim İşletme ve Konfeksiyon departmanlarından emekli olan çalışanlara plaketleri, İnsan Kaynakları ve Sosyal Uygunluk Direktörü Fatoş Hüseyinca, Üretim Direktörü Kerim Bayram ve Konfeksiyon Departmanı Müdürü Gülten Pamir tarafından takdim edildi.
Emeklilik töreni sonrası geçtiğimiz kasım ayında gerçekleştirilen Vodafone 41. İstanbul Maratonu’na katılarak TEV Şükrü Şankaya Eğitim Fonu kapsamındaki 'Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin' kampanyası adına koşan, bağış toplayan ve topladığı bağışlarla dereceye giren Yeşim Koşu Takımı üyelerine sertifika ve plaketleri takdim edildi. Bu yıl 33 kişilik bir ekiple maratona katılan Yeşim Koşu Takımı, topladığı bağışlarla 22 öğrencinin yıllık üniversite bursuna katkı sağladı. Yeşim, topladığı 143 bin 59 lira 4 kuruş ile maratona katılan Türkiye genelindeki kurum ve kuruluşlar içerisinde 7. sırada yer alırken, TEV için bağış toplayan takımlarda ise en çok bağış toplayan 1. takım olma başarısını gösterdi. Takımda koşan Üretim Direktörü Kerim Bayram da Türkiye genelinde en çok bağış toplayan 12. koşucu olarak önemli bir başarıya imza attı.
Sertifika töreni sonrası firmada gönüllü olarak çalışan ve çeşitli projelere liderlik yapan Malzeme Planlama Uzmanı Ferhat Ateş’e Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur tarafından “Yeşim Gönül Elçisi” plaketi takdim edildi.
Program, Önce İnsan Film Festivali’ne katılan filmler arasında ilk üçe giren yapımların açıklandığı tören ile devam etti. Bu yıl yarışmaya katılan 5 film arasından jürinin özel değerlendirmesi sonucu birinci olmaya hak kazanan yapım, Aydın Yağcı, Alp Aslan ve Ziya Özen’in filmi oldu. Festivalin ikincisi Güler Gencer, Muharrem Özcan ve Hasibe Çetin’in filmi olurken Leyla Öztürk’ün filmi de üçüncülüğü elde etti. Yarışmada derece giren Yeşimlilere plaketleri Festivalin jüri üyeleri arasında yer alan Engin Çakır ve Fatoş Avcıoğlu tarafından takdim edildi. Yarışmaya katılarak emek harcayan diğer katılımcılara da sertifikaları verildi. Etkinlik, showroom’da gerçekleştirilen kokteyl programı ile sona erdi.

BURSA

26 Aralık 2019 Perşembe

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