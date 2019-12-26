O değil!

Onu tanıdınız mı?

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BURSA´nın İnegöl ilçesinde emniyet şeridinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan TIR'ın şoförü, Arif Durna (55), yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde BursaAnkara karayolu Kalburt mevkisi yakınlarında meydana geldi. Bursa yönüne giden Arif Durna yönetimindeki 16 NIN 71 çekici, 16 CUC 52 dorse plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp emniyet şeridinde park halinde olan 63 B 5265 çekici, 63 DD 602 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, kupası yerinden çıkıp devrilen TIR'ın şoförü, Arif Durna, yaralandı. Araç içinde sıkışan Arif Durna, çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. İhbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atatan Arif Durna'ya ayakta müdahale edildi.

Kaza nedeniyle trafiğin durma noktasına geldiği karayolunda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.



BURSA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:47

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