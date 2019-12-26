“Gençlik Yollarda”

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen “Gençlik Bursa’da Yollarda” projesi çerçevesinde üniversite öğrencileri şehrin tarihî ve turistik mekânlarını geziyor.

Türkiye’nin farklı şehirleri ve yurtdışından eğitim için Bursa’ya gelen üniversite öğrencilerinin Bursa’yı tanımaları maksadıyla gerçekleştirilen proje çerçevesinde üniversiteli gençler, her hafta pazartesi günleri İznik’i ve çarşamba günleri de Bursa’nın tarihî ve turistim mekânlarını gezme imkânı buluyor. Öğrencilerin gezi.genclikbursada.com adresinden online kayıt yaptırabildiği faaliyete ilgi her geçen gün daha artıyor.

BURSA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:47

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