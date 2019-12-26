Bursa'da okulda rahatsızlanan 27 öğrenci ve 1 öğretmen hastaneye kaldırıldı

BURSA'daki bir ortaokulda rahatsızlanan 27 öğrenci ile 1 öğretmen, hastaneye götürüldü. Öğretmen ve öğrencilerdeki rahatsızlığının kaynağının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'ndeki Meral-Muammer Ağım Ortaokulu'nda bazı öğrenciler, rahatsızlandı. Kötü kokuyla birlikte nefes darlığı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı. Okul yetkililerinin ihbarı üzerine ambulanslar sevk edildi. Rahatsızlanan öğrencilerden 9'u Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne, 10'u Bursa Şehir Hastanesi'ne, 8 öğrenci ve 1 öğretmen ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öğrencilerin herhangi bir gazdan etkilenmiş olabileceği üzerine okula AFAD ekipleri çağrıldı. Okulda incelemelerde bulunan AFAD ekipleri ölçümlerini tamamlarken ilk belirlemelere göre herhangi bir gaz ya da kimyasala rastlamadı.

Yaşanan olayın ardından okuldaki tüm öğrenciler evlerine gönderildi.



BURSA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:47

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