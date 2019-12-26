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Baltalı ve bıçaklı kavganın sanığı: Eşimi benden kimse alamaz

DHA

BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesinde dünürler arasında çıkan, 5 kişinin yaralandığı bıçaklısopalı kavgayla ilgili davaya devam edildi. Duruşmada, davanın tek tutuklu sanığı Efkan Avcı, "Eşimi benden kimse alamaz. En az sizin kadar suçsuzum, ben olayı ayırmaya çalıştım, tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi. Mahkeme, Avcı´nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Olay, Nisan ayında merkez Yıldırım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde meydana geldi. Azerbaycan asıllı Türk vatandaşı Sevinç Avcı (29), önceki evliliğinden olan engelli çocuğuna, eşi Efkan Avcı (32) ve kayınvalidesi Nezire Avcı'nın (55) işkence ettiğini iddia edip, evden ayrılmak istedi. Avcı çifti arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen tartışma, sokağa taştı bıçaklısopalı kavgaya dönüştü. Eline balta ve bıçak alan Sevinç Avcı'nın yakınları, Efkan Avcı'nın evini bastı. Kavgada, Sevinç Avcı'nın yakınlarından Dilshad Suleymanov (29), Maksut Zololdinov (34), İsrail Zuzlayev (35) ve Rüstem Mecit (30) ile Efkan Avcı'nın annesi Nazire Avcı yaralandı. Efkan Avcı, kardeşi Gökhan Avcı (23) ve babası Mirzat Avcı (59) saklandıkları evde yakalandı. Sevinç Avcı'nın yakınlarıyla birlikte gözaltına alınan toplam 7 kişiden Efkan Avcı, tutuklandı.
Olaya ilişkin açılan davanın ikinci duruşması, Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu bulunan sanık Efkan Avcı, tutuksuz sanıklar Gökhan Avcı, babası Mirzat Avcı, olayda yaralanan Dilshad Süleymanuv, Rüstem Mecit, Maksut Zololdinov, İsrail Zuzlayev ve mağdur Nazire Avcı ile tarafların avukatları katıldı.
Duruşmada tanık olarak dinlenen Nazire Avcı'nın komşusu Nurbay Ercan, elinde sopalar olan 4-5 kişinin küfürler ederek komşusunun kapısını tekmelediğini öne sürerek, "Mirzat Avcı, kapıya çıktı, onlarla konuşuyordu. Nezire Avcı Teyze de çıktı, konuşmaya çalışırken birbirlerine girdiler, Nezire Avcı'nın suratına sopayla vurdular. Sonra oğulları Efkan Avcı ve Gökhan Avcı geldi, çocuklar ayırmaya çalışıyorlardı. Efkan bir ara gitti, tekrar geldiğinde yerdeki kanları gördüm, bıçaklama olayını görmedim" diye konuştu.
SANIK EFKAN AVCI: NİKAHLI EŞİMİ KİMSE BENDEN ALAMAZ
Söz hakkı verilen tutuklu sanık Efkan Avcı ise, "Eşim Sevinç, ağabeyine kavga ettiğimizi anlatmış. Evde oturduğumuz sırada pencereler kırıldı. Cama çıktığımda yanında yakınları olan eşimin ağabeyi Maksut Zololdinov, elindeki baltayı göstererek, aşağı inmemi söyledi. İnmedim onlar da kapıyı kırıp, içeri geldi. 'Eşimi götüreceklerini' söylediler. Tartışmaya başladık, sonra elindeki bıçağı ve baltayı bana savurdu, ben de mutfaktan aldığım bıçak ile saldırdım. Sevinç, nikahlı eşim. Nikahlı eşimi, kimse benden alamaz. En az sizin kadar suçsuzum, ben olayı ayırmaya çalıştım, tahliyemi ve beraatimi istiyorum" diye konuştu.
Cumhuriyet savcısı, sanığın suç vasfının değişme ihtimali bulunduğundan, yattığı süreyi de göz önüne alınarak tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

BURSA

26 Aralık 2019 Perşembe

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