Murat Karadeniz Karacabey Belediyespor'da

Spor Toto 3. Lig takımlarından Karacabey Belediyespor, Bursaspor'dan Murat Karadeniz’i transfer etti.

Karacabey Belediyespor, 18 yaşında defansta oynayan Murat Karadeniz ile 1,5 senelik sözleşme imzaladı. İmza törenine Karacabey Belediyespor yöneticileri Murat Avinç, Mustafa Kuzu, Feti Toprak ve İlker Özdemir katıldı. Karacabey Belediyespor Yöneticisi Murat Avinç, “ Bugün eksik olarak gördüğümüz defans mevkiine Bursaspor’dan gelecek vaat eden Murat Karadeniz’i transfer ettik. Her iki taraf için de hayırlı olsun” dedi.

Bursaspor alt yapısından yetişen 18 yaşındaki Murat Karadeniz, bu sezon Bursaspor U 19 formasıyla 8 maça çıktı.

BURSA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:47

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