Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kupa Voley'de final etabına yükseldi

O şimdi çok ünlü

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SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Sadettin Deneri, Erkan Cıhan Türker

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Mehmet Boğachan Zambak, Alisson Do Monte, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi Morteza, Furkan Dur, (Metin Durmuş (L), Hüseyin Şahin (L), Esat Dalğıç, Marshall Leonel

İNEGÖL BELEDİYESPOR: Vefa Yılmaz, Uriarte Osmany, Burakhan Tosun, Bertuğ Ondeş, Oğuzhan Doğruluk, Yunus Emre Tayaz, 8 Can Ayvazoğlu (L), Nevzat Mert Güneş, Efe Er, Ali Berke Sağır, Cüneyt Dağcı, Berkan Bozan

SETLER : 25-19, 25-21, 25-19, (15-10 / Altın Set)

SÜRE: 83 dakika (27, 28, 28)AXA Sigorta Kupa Voley erkekler kategorisi 1'inci etap ikinci karşılaşmaları, bugün oynanan Bursa Bursa Büyükşehir Belediyespor İnegöl Belediyespor karşılaşması ile tamamlandı.

TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu´nda oynanan mücadeleyi 25-19, 25-21 ve 25-19`luk setlerle 3-0 kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmayı altın sete taşıdı. Altın sette de rakibine 15-10`luk üstünlük sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, AXA Sigorta Kupa Voley´de final etabına yükselen taraf oldu.



BURSA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:47

GÜNEŞ 08:18

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:50

YATSI 19:16

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