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Bursaspor'da destek gecesi iptal edildi

DHA

Bursaspor Kulübü'nün yarın gece düzenleneceği duyurulan destek gecesi iptal edildi.
Konu ile ilgili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş imzalı yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bursaspor'umuzun içinde bulunduğu mali sıkıntıları dikkate alarak Bursa Valimiz Sayın Yakup Canbolat Bey ile birlikte 'Bursaspor´a Destek Kampanyası' yapılacağını kamuoyu ile paylaşmıştık.
Kampanyanın startını vermeden önce 20 Aralık Cuma akşamı Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Ticaret Borsası (BTB), Organize Sanayi Bölgesi başkanları, iş adamları ve şehrimizin kanaat önderleri ile Merinos AKKM´de bir araya geldik. Bu toplantıda kulübün mali konularıyla ilgili neler yapılabileceği, destek kampanyasının planlanması, canlı yayınlar ile kamuoyuyla paylaşılması ve hatta sanayici ve işadamlarımızın bu kampanyaya katılımının sağlanması gibi konularda istişarelerde bulunduk. 
Aradan geçen süre zarfında, ekibimiz bir taraftan kampanyanın TV yayını, teknik altyapısı, tanıtımı ve duyurulması gibi çalışmaları sürdürürken, diğer yandan da istişare toplantısında bir araya geldiğimiz iş dünyası temsilcileri ve sanayicilerimiz, Bursa´mızdaki tüm iş insanlarının kampanyaya desteğini alabilmek için çalışmışlardır. Ancak gelinen noktada gerek süre kısıtlılığı, gerekse destek talep edilen iş adamlarının bireysel gerekçelerinden ötürü kampanyaya istenilen katkı sunulamaması sebebiyle, mali destek tablosunda arzu edilen noktaya ulaşılamamıştır.  
Türkiye´nin en büyük şehir takımlarından biri olan ve yaşattığı şampiyonluk ile Bursa'mızın adını dünyaya duyuran Bursaspor´umuzun, yeniden ayağa kaldırılması için önümüzdeki süreçte gerekli şartların oluşması durumunda böyle bir destek kampanyasının yeniden değerlendirilebileceğini de ifade etmek istiyorum. 
Bu süre zarfında gerek şahsımı gerekse de Sayın Valimizi arayarak destek verebileceğini beyan eden işadamlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu desteklerini "Bursaspor Yardım Kampanyası" Ziraat Bankası 2047-66417048-5002 ve Denizbank 3280-16853226-351 numaralı banka hesabına yatırabileceklerini ifade etmek istiyorum.
Ayrıca yine kampanyaya destek vermek isteyen işadamlarımıza da bu vesile ile çağrıda bulunmak isterim. Bu süreçte bizlere her türlü yakınlığı ve desteği sağlayan Acun Medya Sahibi Sayın Acun ILICALI´ya, TV 8,5 Genel Yayın Yönetmeni Sayın Göktuğ Sevinçli Bey'e ve bizi kırmayarak programın sunuculuğunu üstlenme nezaketi gösteren Sayın Ersin Düzen Bey'e de şehrim ve Bursaspor adına teşekkür ediyorum."

BURSA

26 Aralık 2019 Perşembe

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