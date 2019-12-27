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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursa'da yerli otomobil sevinci Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ...

İHA

Türkiye'nin yerli otomobilinin 22 milyar liralık yatırımla Bursa'da yapılacak olması, ikinci büyük ihracat şehrinde sevinçle karşılandı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, "Bu yatırımın Bursa'da olması yerli otomovin başarısını garanti etmiştir, taçlandırmıştır" derken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof Saim Kılavuz, bu karardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiler.

Bursa'da yerli otomobil sevinci Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Ticaret Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof Saim Kılavuz ve Bursa Milletvekilleri 22 milyar liralık yatırım için Bursa'yı seçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiler Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın da, "Türkiye'nin otomobili Yenişehir'de olsun" çağrısı yaptı Bursa Ticaret Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay: "Bu yatırımın Bursa'da olması yerli otomotivin başarısını garanti etmiştir, taçlandırmıştır"

Türkiye'nin yerli otomobilinin 22 milyar liralık yatırımla Bursa'da yapılacak olması, ikinci büyük ihracat şehrinde sevinçle karşılandı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, "Bu yatırımın Bursa'da olması yerli otomovin başarısını garanti etmiştir, taçlandırmıştır" derken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof Saim Kılavuz, bu karardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiler.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 milyar lira yatırımla, 5 farklı modelde, yılda 175 bin adet üretilecek elektrikli yerli otomobil için Bursa'nın tercih edildiğini kararını Resmi Gazete'de imzaladı. 300 beyaz yakalı nitelikli personel, 4 bin 323 mavi yakalının istihdam edileceği 22 milyar liralık yatırımın Bursa'da karar kılınması şehirde sevinçle karşılandı.
İHA muhabirine konuşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a teşekkür ederek, "Bu yatırımın Bursa'da olması yerli otomotivin başarısını garanti etmiştir. taçlandırmıştır. Elektrikli yerli otomobili yapacak tecrübe ve altyapı fazlasıyla brusa'da var. Bu yatırımın Bursa'da çok başarılı olacağına inanıyoruz" diye konuştu.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, "Yerli otomobil gurur yolculuğuna Bursa’mızdan çıkacak. Bursa’mıza hayırlı olsun. Bu önemli yatırım için şehrimizi seçen Sayın Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz" diye konuştu.
Bursa Valisi Yakup Canbolat ise, "Bursamıza hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunarız" ifadelerini kullandı.
Ak Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de, "Cuma sabahına hayırlı haberle uyandık. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Bursa Büyürse, Türkiye Büyür" diyerek duygularını paylaştı.
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof Saim Kılavuz ise, "Yerli otomobilin Bursa'da üretilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kentteki potansiyeli gören ve tesisin Bursa'mıza yapılmasına onay veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu güven ve destek ile ülkemiz için en iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.
Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın da Türkiye'nin otomobilinin Yenişehir'de yapılmasını isteyerek şu görüşleri paylaştı: "Türkiyenin otomobili, otomotivin başkenti Bursa Yenişehir’de üretilmesi için heyecanımız ve beklentimiz en üst düzeydedir. Belediyemize düşen tüm sorumluluklarımızla araziden alt yapıya, üst yapıdan tüm bağlantı yollarına seferber olmaya hazırız. Yenişehir Ticaret Sanayi Odası Başkanı ve Yönetimiyle, Tüm Siyasi Parti İlçe Başkanları ve Yönetimiyle ve tüm hemşerilerimizin destekleriyle tek vücut olduk. Biz hazırız Türkiye’nin Otomobili Yenişehir’de yapılsın. Otomotiv Test Merkezi Yenişehir'de, Yüksek Hızlı Tren Yenişehir'de, Uluslararası Havalimanı ve kargo taşımacılığı Yenişehir'de, Gemlik Serbest Bölge Bağlıntı Yolu Yenişehir'de, Bursa Ankara Anadolu Otoban Projesi Bağlantı Yolu Yenişehir'de, İleri Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi Yenişehir'de" diye konuştu.

BURSA

27 Aralık 2019 Cuma

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