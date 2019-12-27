Efeler turladı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley birinci tur rövanş maçında İnegöl Belediyespor’u 2519, 2521, 2519 setlerle önce 30 ardından altın sette 1510 geçerek çeyrek finale yükseldi.

İlk maçı 31 kaybetmenin dezavantajıyla maça başlayan yeşilbeyazlılar, ilk sette rakibini bloklarla durdurdu. Köşelerde Alisson ile etkili hücumlar yakalayan Bursa ekibi, seti 2519 önde bitirerek setlerde 10 öne geçti. Maçın ikinci setinde servis hataları yapan Bursa Büyükşehir Belediyespor son bölümlere kadar seti geriden takip etse de Boğaçhan’ın etkili paslarını iyi değerlendiren yeşilbeyazlılar bu seti de 2521 ile önde geçti (20).

Maçın üçüncü setinde de file üstünlüğünü yakalayan Bursa Büyükşehir Belediyespor oldu. Sharifi, Alisson ve Uğur ile hücumlardan sonuç alan yeşilbeyazlılar seti 2519 alırken maçı 30 ile altın sete taşıdı.

Maçın altın setinde Bursa Büyükşehir Belediyespor etkili bloklarıyla saha değişimine 84 önde girdi. Yeşilbeyazlılar saha değişiminin ardından yaptığı hücum hatalarıyla farkı açmakta zorlandı (98). Tecrübeli oyuncu Leonel Marshall’ın oyuna girmesiyle hücumda yeniden etkinlik sağlayan Büyükşehir'in Efeleri üst üste sayılar buldu ve altın seti 1510 kazanarak tur atlayan taraf oldu.

BURSA 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:47

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