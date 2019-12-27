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Yerli otomobil TEKNOSAB'da üretilecek TEKNOSAB Türkiye'nin Mega Endüstri Bölgeleri projesinin öncüsü ...

İHA

Türkiye'nin yüksek teknolojili yerli otomobili için Bursa tercih edilirken, gözler şimdi 22 milyar liralık yatırımın nerede yapılacağına çevrildi. Yaklaşık 5 yıldır altyapısı hazırlanan Nilüfer ve Karacabey ilçesi sınırlarındaki TEKNOSAB Türkiye'nin Mega Endüstri Bölgeleri Projesi'nin öncüsü olacak. Her alanda yeni teknolojilerinin altyapısını hazırlayan TEKNOSAB 150 milyar liralık yeni yatırım çekecek ve Bursa'nın ihracat rakamı da 40 milyar doları aşacak. Yerli otomobilin yanı sıra uluslararası otomobil firmaları yüksek teknoloji araçlarını bu merkezde üretecek.

Yerli otomobil TEKNOSAB'da üretilecek TEKNOSAB Türkiye'nin Mega Endüstri Bölgeleri projesinin öncüsü olmaya hazırlanıyor Yerli otomobilin Bursa'da üretilecek olması diğer yüksek teknolojili otomotiv firmalarını da Bursa'ya çekecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şubat Bursa mitinginde TEKNOSAB'ın önemine dikkat çekmişti

Türkiye'nin yüksek teknolojili yerli otomobili için Bursa tercih edilirken, gözler şimdi 22 milyar liralık yatırımın nerede yapılacağına çevrildi. Yaklaşık 5 yıldır altyapısı hazırlanan Nilüfer ve Karacabey ilçesi sınırlarındaki TEKNOSAB Türkiye'nin Mega Endüstri Bölgeleri Projesi'nin öncüsü olacak. Her alanda yeni teknolojilerinin altyapısını hazırlayan TEKNOSAB 150 milyar liralık yeni yatırım çekecek ve Bursa'nın ihracat rakamı da 40 milyar doları aşacak. Yerli otomobilin yanı sıra uluslararası otomobil firmaları yüksek teknoloji araçlarını bu merkezde üretecek.
Sadece Türkiye'de değil dünyada da yeni bir ekonomik döneme giriliyor. Bu dönemde otomotiv sektörü değiştirici ve taşıyıcı rol üstleniyor. Türkiye'nin 2023'e damga vuracak projeleri arasında yer alan yerli otomotiv ise Bursa'da üretilecek. Konsorsiyumun yerli otomotivi üretmesi için en uygun alan Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) olarak görülüyor.
Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB), Türkiye’nin ‘Mega Endüstri Bölgeleri’ projesinin öncüsü olacak. TEKNOSAB, yeni sanayi devriminin sembolü olarak Bursa’da 25 milyar dolarlık yatırım öngörüsü ve 40 milyar dolarlık ihracat hedefiyle hayata geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da yakından takip ettiği ve övgüyle bahsettiği projede, altyapı çalışmaları 8 farklı etapta sürüyor. TEKNOSAB, toplamda 8,5 milyon metrekarelik bir alanda hayata geçiyor.
Bursa TEKNOSAB (Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi); konum olarak; Bursa kent merkezinin yaklaşık 30 kilometre batısında, BursaKaracabey Karayolunun yaklaşık 2,5 km kuzeyinde, yapımı devam eden İstanbulİzmir Otoyolunun güneyine teğet, projesi devam eden ZetinbağıMudanya il yolunun üzerinde, ihale sürecinde olan ve sadece yolcu taşıyabilen YHT hatlarının yanı sıra yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapılabildiği 200 km/h hıza uygun çift hatlı BursaBandırma Hızlı Tren Projesi’nin hemen güneyinde, Bandırma Limanına 74 km ve Gemlik Limanına 50 km mesafede yer alıyor.
Öte yandan, 22 milyar lira yatırım planlanan yıllık 175 adet kapasiteli 5 bin civarında kişinin çalışacağı yerli otomobilin yanısıra bir çok uluslararası otomotiv üreticisinin de yüksek teknolojili otomobil üretimi için TEKNOSAB'ın kapısını çalması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Şubat ayında Bursa mitinginde yaptığı konuşmada, "Biz çalışıyoruz. Üretiyoruz. Bursa’da bir Teknokent, 113 araştırma geliştirme merkezi, 25 tasarım merkezi kurduk. Buralarda 118 bin kişilik ilave istihdam oluştu. Ekonomide, sanayide, teknolojide Bursa’yı bir üst lige çıkaracağız. Küresel ekonomilerde yeni bir sanayi devriminin temellerinin atıldığı dönemde milli teknoloji hamlemize uygun şekilde Bursa’da teknoloji sanayi bölgesi TEKNOSAB’I kuruyoruz. Bursa’nın bilgi ve inovasyona dayalı üretimde rekabet gücünü arttıracak TEKNOSAB ile bilim, teknoloji ve sanayinin el ele vererek çalışacağı bir altyapı oluşturuyoruz. Toplam 8 milyon 370 bin metrekare alandaki TEKNOSAB için bugüne kadar kamulaştırma ve altyapı için 2 milyar lira harcama yapıldı. 68 parselin yatırımcılara bu yıl teslim edileceği TEKNOSAB’da 150 bin kişilik istihdam gerçekleştirilmesini ve 40 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. Bursa’yı adım adım 2023'e hazırlamaya devam edeceğiz” şeklinde konuşmuştu.

BURSA

27 Aralık 2019 Cuma

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