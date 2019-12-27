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Marmarabirlik’ten ihracat rekoru

İHA

Ülke ekonomisine 2010 yılından bu yana köklü değişim, dönüşüm ve planlı büyüme hedefiyle katkı sağlamaya devam eden Marmarabirlik, 2019 yılında kuruluşundan bu yana tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı. 55 ülkeye ihracat yapan Marmarabirlik, 2019 yılında kilogram olarak 7 bin 200 ton ve döviz olarak 24 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Marmarabirlik’ten ihracat rekoru

Ülke ekonomisine 2010 yılından bu yana köklü değişim, dönüşüm ve planlı büyüme hedefiyle katkı sağlamaya devam eden Marmarabirlik, 2019 yılında kuruluşundan bu yana tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı. 55 ülkeye ihracat yapan Marmarabirlik, 2019 yılında kilogram olarak 7 bin 200 ton ve döviz olarak 24 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
İhracat yaptığı ülke sayısına Mauritius’u da ekleyerek 55’e çıkaran Marmarabirlik, 2019 yılında 24 milyon dolar tutarında 7 bin 200 ton ihracat gerçekleştirdi. İhracat rakamlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, son 10 yılda ihracatı artırmak için önemli adımlar attıklarını ve başta Avrupa ülkeleri olmak üzere yurt dışı pazar payını artırdıklarını söyledi. Asa, “20042009 yılları arasında yıllık ortalama 3 bin 500 4 bin tonlar arasındaki ihracatımızı 2019 yılında 7 bin 200 tona taşıyarak, Marmarabirlik tarihinin en yüksek ihracat miktarına ulaştık. 2020 yılında 8 bin ton, 2023 vizyon hedefimiz 10 bin ton ihracat yapmaktır” dedi.
“Marmarabirlik’i global bir marka haline getirmek için pazara yaptığımız yatırımların meyvelerini topluyoruz” diyen Asa sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’ın açıkladıkları ihracat hedefi doğrultusunda hedefimize ilerliyoruz. Geleceğe güvenle bakabilmemiz için ihracatımızı her geçen yıl daha da artırmak zorunda olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Bunun için çok iyi bir alt yapı oluşturduk. 5 yıldır etnik ve etnik dışı pazara yatırım yaptık. Etnik pazarda büyümeyi sağladık, marka bilinirliğimiz ile birlikte satışlarımızı artırdık. Marmarabirlik, etnik dışı pazarda Almanya’da Lidl, Hollanda’da Albertheijn, Avustralya’da Coles, Danimarka’da Danske, Güney Afrika’da Butcher Shop Grill, Kanada’da FreshCo, Ukrayna’da Auchen ve Novus, Bosna Hersek’te Bingo ve Marcetor gibi ulusal zincir mağazalarının raflarında yerimizi aldık ve almaya devam ediyoruz. Bundan sonra hedefimiz etnik dışı pazar payımızı daha da yükseltmektir.”
Turquality Marka Destek Programı ve ARGE yatırımlarının önemine dikkat çeken Asa, “İhracatta yakaladığımız başarı tesadüf değildir. 2010 yılında kurduğumuz ARGE birimi ve yapılan yatırımlarla ürün çeşitliliği artırılmış, gerek etnik, gerekse etnik dışı pazarda uygun damak tatları oluşturularak ürün yelpazesi genişletilmiştir. Marmarabirlik, Türkiye’de Turquality Marka Destek Programı’na dahil edilen ilk kooperatif olmuştur. Turquality marka destek programına dahil edilmemizin verdiği moral ve motivasyon ile hedefimize ulaşacağımıza inancımız tamdır” diye konuştu.

BURSA

27 Aralık 2019 Cuma

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