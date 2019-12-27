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“Kapıların Dışında” Nilüfer’de sahnelendi

İHA

Nilüfer Belediyesi'nin "Artı Festival" adıyla sürdürdüğü Tiyatro Festivali, tiyatro tarihinin en güçlü savaş karşıtı oyunlarından biri olarak kabul edilen "Kapıların Dışında" isimli oyun ile devam etti.

“Kapıların Dışında” Nilüfer’de sahnelendi

Nilüfer Belediyesi’nin “Artı Festival” adıyla sürdürdüğü Tiyatro Festivali, tiyatro tarihinin en güçlü savaş karşıtı oyunlarından biri olarak kabul edilen “Kapıların Dışında” isimli oyun ile devam etti.
Nilüfer Belediyesi’nin “Nilüfer’de Festivali Artı’rıyoruz” sloganı ile düzenlediği “Artı Festival” tiyatroların sahnelediği oyunlarla da ilgi çekiyor. Yolcu Tiyatro’nun dün akşam Nâzım Hikmet Kültürevi’nde sahnelediği “Kapıların Dışında” isimli oyun izleyenlerin beğenisini kazandı. Etkili anlatımı, sahne teknikleri ve dijital görüntü teknolojisinin kullanılmasıyla izleyiciyi içine alan oyun, ruhî ve bedenî yaralarla savaştan yurduna dönen bir askerin döndüğünde hiçbir şeyi eskisi gibi bulamamasını konu alıyor.
Alman şair ve yazar Wolfgang Borchert’in 1947 yılında kaleme aldığı, Behçet Necatigil’in Tükçeye kazandırdığı oyun, tiyatro tarihinin en güçlü savaş karşıtı oyunlarından biri olarak kabul ediliyor. Genç yönetmen Ersin Umut Güler’in yıllar sonra katkı ve uyarlamaları ile yönetmenliğini üstlendiği “Kapıların Dışında”, savaşın fert ve toplum üzerindeki yıkıcı etkisini aynı duygularla ile günümüze aktarmayı başarmış görünüyor.

BURSA

27 Aralık 2019 Cuma

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