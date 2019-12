Eğitim-Bir-Sen'den 'Mehmet Akif Ersoy' Mesajı

Eğitim BirSen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’u 83. Ölüm yıl dönümünde yâd etti.

İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy’u ölüm yıl dönümünde unutmayan Başkan Acar, “Umutsuzluğun karanlığında kaldıkları her durumda milletlerin ruhunu, aklını ve yolunu aydınlatan meşaleler vardır. Onlar bizlere çıkış ve çözüm yolunu; aklın, ilmin, direnişin, kurtuluşun, gayretin, mücadelenin, yenilenmenin ve yenilmemenin yolunu gösterir. Onların yaktığı meşale her zaman içimizde, ruhumuzda özgürlük ve istiklal ateşini tutuşturur. Onlar zamanları, mekânları aşan şahsiyetleriyle ortak kültür varlıklarımız ve değerlerimizdir. Bu ortak değerlerimizden biri olan Mehmet Akif Ersoy, öncü bir aydın, fedakâr ve ciddi bir mücadele adamı, muhteşem bir şair; aldığı geleneksel ve modern eğitimle son derece donanımlı bir âlim, idrak kabiliyetiyle arif, savaşta cepheye atılacak kadar vatansever ve hakiki bir mütefekkirdir” dedi.

İstiklal ve istikbal mücadelesi dönemlerinde bağımsızlık fikrini İslam coğrafyasına taşıyan Mehmet Akif’in, Müslüman kalplerinin bir ve beraber atması için çaba gösterdiğini belirten Acar, “Çıkardığı dergiler, yazıları ve konuşmalarıyla bir düşüncenin, inancın, idealin taşıyıcısı olmuş; şiirleri ve İstiklal Marşı ile bu misyonu en veciz ifadelerle dile getirmiştir. İstiklal Marşı ile Mehmet Akif milletimizin kalbinde, gönlünde, tertemiz hatırasında ve fikri hafızasında müstesna bir yere sahip olmuştur” İfadelerini kullandı.

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u omuzlarında taşıyan gençliğin, esasen onun inancını, ideallerini taşıdığını söyleyen Acar, “İslam coğrafyasındaki haksızlıkları, hukuksuzlukları, zulmü sona erdirmenin yolu, millî marşımızdaki o ruhu daima canlı tutmayı başarmaktan geçmektedir. Samimi, sahici kişiliği, tertemiz ahlakı, mütevazılığı, ahde vefası ve dinine, milletine sadakati İstiklal Marşı’nda tecessüm eden Akif’in bu mirasını gelecek nesillere aktarmak, onun düşünce ve ideallerini yaşatmak en büyük görevimizdir. EğitimBirSen olarak, Mehmet Akif Ersoy’u; millî kimliğimizi oluşturmuş bu müstesna şairimizi her fırsatta anmaya, anlamaya ve anlatmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

BURSA 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:47

GÜNEŞ 08:18

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:51

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.