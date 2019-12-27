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Osmangazi’de 30 yıllık ‘vefa’ gecesi Dündar, emektar başkanlar ve çalışanları buluşturdu Dündar: ...

İHA

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, belediyenin kurulduğu 1989 yılından beri hizmet veren personeli teşekkür plaketiyle taltif etti. Önceki dönem belediye başkanlarının da katıldığı vefa gecesinde, 30 yıllık Osmangazi ailesi tekrar bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı.

Osmangazi’de 30 yıllık ‘vefa’ gecesi Dündar, emektar başkanlar ve çalışanları buluşturdu Dündar: “Osmangazi’nin çınar logosunu kimseye vermeyiz”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, belediyenin kurulduğu 1989 yılından beri hizmet veren personeli teşekkür plaketiyle taltif etti. Önceki dönem belediye başkanlarının da katıldığı vefa gecesinde, 30 yıllık Osmangazi ailesi tekrar bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı.
Geçtiğimiz günlerde Osmangazi Belediyesi’nden 2009 ile 2019 yılları arasında emekli olan personeliyle teşekkür yemeğinde buluşan Başkan Dündar, bu defa belediyenin kuruluşundan itibaren hizmet veren çalışanları ağırladı. Soğanlı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Osmangazi Belediyesi’nin kurucu Belediye Başkanı Erhan Keleşoğlu, 19992004 yılları arasında görev yapan Hilmi Şensoy ve 20042009 yılları arasında görev yapan Recep Altepe de katıldı. Başkan Dündar, önceki dönem belediye başkanlarıyla birlikte emektar çalışanların masalarını dolaşıp, Osmangazi’ye verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Osmangazi Belediyesi’nin son 10 yılda Bursa’ya değer katan projelerinin tanıtılmasının ardından konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türkiye’de en güçlü kurumsal yapıya sahip belediye olduklarını vurguladı. Dündar, “Bu kurumsal yapının temel taşları sizlersiniz. Bütçesi en güçlü belediyeyiz. Sizlerin emekleri neticesinde bugünlere geldik. Bundan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Temelimiz sağlam olduğu için bu işler en güzel şekilde yürüyor. Yapmış olduğumuz işlerle Bursa’yı sırtlıyoruz, şehrimize bir vizyon koyuyoruz. Osmangazi, büyük bir aile. Hemşehrilerimiz, belediye çalışanlarına ve yöneticilerine evinden biri gözüyle bakıyor. Bizler de bunu hissettiriyoruz” ifadelerini kullandı.
Osmangazi Belediyesi’nin kuruluşunun 30. yılında belediyede önemli hizmetlerde bulunan çalışanları bir araya getirdiklerini belirten Başkan Dündar, “Bundan 15 gün önce belediyeden son 10 yıl içinde emekli olan mesâi arkadaşlarımızla bir araya geldik. O zaman da gördük ki, bir özlem buluşma isteği oluşmuş. Şimdi de sizlerle buluştuk. Sizler, belediyemizin temeli atan kişilersiniz. Belediyemizin bugün hayata geçirdiği eserlerin temelinde sizlerin imzası ve alın teri var. Bu atılan temellerin üzerine hizmetleri geliştiriyoruz” dedi.
Belediye olarak kurumsal hafızaya sahip çıkarak uzun vadeli ve bütün şehri kapsayacak çalışmalar yaptıklarını kaydeden Dündar, “Projelerimiz, tek kişinin düşüncesi olarak değil, kurumun ve şehrin projesi olarak ortaya çıkıyor. Şu anda hafriyat çalışmaları devam eden Osmangazi Meydanı için göreve geldiğimiz 2009 yılında kamulaştırma çalışmalarına başladık. 2019 seçimleri sonrasında ihalesini yapıp işe başladık. Sadece kamulaştırma için 150 milyon TL para harcadık. 40 dönüm üzerinde 200 milyon liralık bir ihale yaptık. Hafriyat çalışmaları hızla devam ediyor. Bursa’nın ihtiyacına cevap verecek devasa bir iş ortaya çıkacak. Merkezde yapmış olduğumuz bu işlerle sadece o bölgeye değil, 3 milyona hitap eden hizmet üretme bilincindeyiz” diye konuştu. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin Bursa için önemli bir eser olduğunu anlatan Dündar, “2018 Kasım ayında ziyarete açtık. O günden bu yana 108 farklı ülkeden 700 bini aşan ziyaretçiye ulaştık. Bursa’yı Bursa dışına taşıyan, herkesin takdirini kazanan bir eser oldu. Buradaki etkinin 10 katı fazlasını Osmangazi Meydanı’nda hissedeceğiz” diyerek iddiasını ortaya koydu.
Tarihi eserlerin korunup ayağa kaldırılmasında da öncü belediye olduklarının altını çizen Dündar, “Bu konudaki çalışmalara Hilmi Şensoy Başkanımız Irgandı Köprüsü’nden başladı. Osmangazi’nin yapmış olduğu başarılı çalışmalar Türkiye’ye yayıldı. Belediye olarak bu alanda 78 ödül kazandık. Artık bu çalışmalar bizim rutin belediye faaliyetlerimiz hâline geldi. Şimdi Hisar’da eski Bursa’yı ortaya çıkarıyoruz. Panorama 1326 Bursa’da yaşanan sanal ortamın gerçeğini Hisar’da yaşayacağız. Bu çalışmaları kurumsal vizyonla hayata geçiriyoruz” diye konuştu.
Konuşmasının son bölümünde Osmangazi Belediyesi’nin birçok kesim tarafından örnek alındığına dikkat çeken Başkan Mustafa Dündar, “Belediyemiz her şeyiyle imreniliyor, kıskanılıyor, taklit ediliyor. Bir taklit de bizim logomuzda var. Çınar yaprağı, yeni kurulan bir parti tarafından aynen alındı, logo yapıldı. Bu logo, Hilmi Şensoy başkanımız döneminde, özel bir yarışma ile kabul edilerek meclisten geçti. O günden bugüne bu logo, Osmangazi Belediyesi’nin logosu. Yani bu kurum, kendine sahip çıkacak, logosuna sahip çıkacak. Tıpkı şehrine sahip çıktığı gibi. Bu logoyu kimseye vermeyeceğiz” dedi.
Daha sonra söz alan Osmangazi Belediyesi’nin kurucu Belediye Başkanı Erhan Keleşoğlu da kendisini çok duygulandıran bu program için Başkan Dündar’a teşekkür ederek, “Mustafa Başkanımız, vefanın İstanbul’da bir semt adı olmadığını göstermiş oldu. Vefa, aynı zamanda insanın içinden gelen sevginin bir tezâhürüdür. Masaları gezerken tanıdık sîmâlara rastladım, çok duygulandım. 1989 yılında tarihî Büyükşehir belediye binasında 3 masa, 3 sandalye ve 2 telefonla kurduğumuz belediyeden bugünlere geldik” dedi.
“Osmangazili olmak bir ayrıcalıktır” diyen Keleşoğlu, “Mustafa Dündar başkanımız, ilk defa 3 kez başkanlığa seçilerek rekor kırdı. Kendisini tebrik ediyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.
19992004 yılları arasında görev yapan Hilmi Şensoy da, “Bizleri böyle güzel bir programda buluşturan Mustafa Dündar başkanımıza çok teşekkür ediyorum” derken, 20042009 yılları arasında görev yapan Recep Altepe de Başkan Dündar’ın çok anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirterek, “Mustafa Dündar başkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Osmangazi Belediyesi, bir ilçe belediyesi olmasına rağmen Türkiye’de adından en çok söz ettiren belediye. Bunda emeği geçen bütün kadrolarımızı ve başkanlarımızı alkışlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Başkan Dündar, Osmangazi Belediyesi’nin kuruluşundan itibaren görev yapan personele teşekkür plaketi verdi. Dündar, önceki dönem belediye başkanlarını da Osmangazi ve Bursa’ya verdikleri hizmetlerden dolayı plaketle taltif etti.

BURSA

27 Aralık 2019 Cuma

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