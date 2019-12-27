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Arnavutluk’a 3 yardım TIR’ı Osmangazi’den Arnavutluk’a yardım eli

İHA

Osmangazi Belediyesi, Balkan Rumeli Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) işbirliğinde Arnavutluk'a 3 yardım TIR'ı gönderdi. Yaşadığı deprem sonrasında yaralarını sarmaya çalışan Arnavutluk'a gönderilen yardım TIR'ları törenle uğurlandı.

Arnavutluk’a 3 yardım TIR’ı Osmangazi’den Arnavutluk’a yardım eli

Osmangazi Belediyesi, Balkan Rumeli Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) işbirliğinde Arnavutluk’a 3 yardım TIR’ı gönderdi. Yaşadığı deprem sonrasında yaralarını sarmaya çalışan Arnavutluk’a gönderilen yardım TIR’ları törenle uğurlandı.
Osmangazi Belediyesi ve BALKANTÜRKSİAD, geçtiğimiz günlerde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki deprem sonrasında zor günler geçiren Arnavutluk’a yardım eli uzattı. BALKANTÜRKSİAD tarafından başlatılan kampanya kapsamında kış şartlarından dolayı büyük sıkıntılar yaşayan depremzedeler için kıyafet, yatak, yorgan ve temizlik malzemeleri toplandı. Toplanan malzemeler, Osmangazi Belediyesi’nin sağladığı 3 TIR ile bölgeye gönderildi. Ardım TIR’ları düzenlenen tören ile Arnavutluk’a uğurlandı. Düzenlenen törene Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan’ın yanı sıra yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Atilla Ödünç, Emine Yavuz Gözgeç, Mustafa Esgin ve BALKANTÜRKSİAD üyeleri katıldı.
Yardım TIR’larının gönderilmesi dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türk Milleti’nin hassasiyetini gösteren bir kampanya için bir araya geldiklerini belirterek, “Yaşanan afetler ve farklı milletlerin zorda kaldığı durumlarda Türkiye, her zaman için bu konularda duyarlı olup yardımda bulunmuştur. BALKANTÜRKSİAD da böyle bir sorumluluk alarak kendi çevresiyle bir yardım süreci başlattı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. 1 TIR diye yola çıkmıştık ama 3 TIR’a ulaşan güzel bir hayır işi ortaya çıktı. Bizler de ulaşım konusunda desteğimizi vererek, mağdur insanlarımıza yanında olduğumuzu, hem Bursa’nın hem Türk milletinin onların yanında olduğunu gösteriyoruz. Allah, kimseye bu tür âfetler yaşatmasın” dedi.
AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de yaptığı konuşmada acı hadisenin yaşanmasının hemen ardından el birliğiyle Arnavutluk’un yanında olduklarını ifade ederek, “Bursa, Rumeli coğrafyası açısından önemli bir misyona sahip. TBMM’deki dört Dostluk Grubu’nun başkanlıkları Bursalı milletvekillerine verilmiş durumda. Bizim fiziki haritalarımızın yanında kalbi haritalarımız var. O kalbi haritalarımız içerisinde Rumeli coğrafyası önemli bir yer tutuyor. BALKANTÜRKSİAD’a çok teşekkür ediyorum. Bursa’dan böyle bir yardımı oraya ulaştırmaları gerçekten çok anlamlı. Bundan sonraki süreçte de Arnavut kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Türkiye, ümidin adı olmaya devam ediyor” diye konuştu.
BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan ise Arnavutluk’ta yaşanan depremde 51 kişi hayatını kaybettiğini ve çok ciddi hasarlar oluştuğunu hatırlatarak, “Türkiye olarak büyük ve güçlü bir ülkeyiz. Depremden sonra Arnavutluk’u ilk arayan Cumhurbaşkanımızdır. Yardım için giden ilk ekip de AFAD’dır. Gönderdiğimiz yardım TIR’larının içinde kış şartları için gerekli olan battaniye benzeri ürünlerin yanı sıra kışlık giysiler var. 3 TIR gönderiyoruz. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar, bu malzemelerin ulaşımı konusunda bizlere destek verdi. Yaraları bir nebze de olsa sarabilirsek, ne mutlu bize” dedi.
Konuşmaların ardından yardım TIR’ları Arnavutluk’a gitmek üzere yola çıktı.

BURSA

27 Aralık 2019 Cuma

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