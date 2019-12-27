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OSMEK kursiyerlerine motivasyon semineri Osmangazi Belediyesi kursiyerlerini iş hayatına hazırlıyor

İHA

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (OSMEK) eğitim gören kursiyerlere, uzmanlar tarafından iş hayatı öncesi motivasyon semineri verildi.

OSMEK kursiyerlerine motivasyon semineri Osmangazi Belediyesi kursiyerlerini iş hayatına hazırlıyor

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nda (OSMEK) eğitim gören kursiyerlere, uzmanlar tarafından iş hayatı öncesi motivasyon semineri verildi.
Emek Yakup Aktaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminer, gruplar hâlinde gerçekleştirildi. Office, zirve programı, bilişim teknolojileri, genel muhasebe sınıfından toplam 100 kursiyer; iletişim, motivasyonun hayatımızdaki yeri, insanın çalışmaya ihtiyaç duymasının altında yatan sosyal ve psikolojik nedenler ile Osmangazi Kariyer İstihdam Merkezi’nin (OKİM) katkıları konusunda bilgilendirildi. Yaklaşık 2 saat süren seminerde Psikolog Mehmet Akgün ve Safa Güçlü, Sosyolog Hatice Tan ve Huriye Kutlu, OKİM Sorumluları Bahar Atmaz ve Canberk Maşacı, OSMEK’in sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden olduğunun altını çizdi.
Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sevcan Yaman ise 74 farklı branşta vatandaşa hizmet verdiklerini belirterek, “Belediyemizin Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle ücretsiz olarak düzenlediği OSMEK kursları, meslek sahibi olmayan vatandaşları çalışma hayatına kazandırıyor. Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi, Soğanlı, Ördekli, Emek, Seyyid Usül, Demirtaş ve Haraçcıoğlu Kültür Merkezleri ile Namık Kemal, Bağlarbaşı, Panayır, Pınarbaşı, Doburca, Sakarya, Altınova, Yeniceabat, Tuna, Hamitler hizmet binalarında gerçekleştirilen kurslarımız büyük ilgi görüyor. Bugüne kadar 25 bin vatandaşımıza hizmet veren OSMEK kursiyerlerimiz için bir bakıma terapi oluyor” dedi.
Kursiyerleri teşvik etmek adına düzenledikleri iş hayatı öncesi motivasyon seminerinin belirli periyotlarla devam edeceğini belirten Yaman, “Halkla ilişkiler, danışma görevlisi, kalıp hazırlama, cilt bakımı ve web tasarımı gibi meslek edindirme kurs dallarımızda eğitim gören kursiyerlerimiz farklı dönemlerde seminerimizden faydalanacak. Motivasyon, iş hayatının vazgeçilmez öğelerinden biridir. Kursiyerlerimiz, uzmanlarımızın verdiği ipuçları sayesinde mutlu ve başarılı bir hayat sürdürecekler. İlk seminerimiz oldukça verimli geçti. İştirâk eden herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BURSA

27 Aralık 2019 Cuma

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