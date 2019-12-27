Restoran önündeki cinayet yargı önünde

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Beytullah Suna’nın vurularak öldürüldüğü olayla ilgili yargılanan 5 sanık hakim karşısına çıktı. Duruşma, savcı mütalaasını vermesi için ertelendi.

Edinilen bilgiye göre, 15 Ağustos 2016 tarihinde Beytullah Suna, restoran önünde bazı kişilerle tartıştı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, şahıslardan biri silahıyla ateş etmeye başladı. Silahı gören Suna kaçmaya çalışırken, arkasından vücuduna isabet eden 2 kurşun yarasıyla yaklaşık 50 metre koştuktan sonra yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Suna’nın öldüğünü belirledi.

Beytullah Suna’yı öldürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan 1’i tutuklu 4 sanığın yargılanmalarına İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Tutuklu sanık Murat K. savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Tutuksuz yargılanan sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek şahsa ateş etmediklerini ifade etti. Duruşma, savcı mütalaasını vermesi için Mart 2020 tarihine ertelendi.

BURSA 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:47

GÜNEŞ 08:18

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:51

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.