Büyükelçi BTM’yi ziyaret etti

Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç ve beraberindeki heyet Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’ni gezdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı için şehre gelen Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç ve beraberindeki heyet, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’ni ziyaret etti. Büyükelçi Sadoviç’e Saraybosna Belediye Başkanı Abdullah Skaka’ da eşlik etti. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde izlenime sunulan Görevimiz Mars ve Altınçağ’da Bilim Sergilerini gezen heyet daha sonra merkezde bulunan deney düzeneklerini inceledi. Bilim ve Teknoloji Şube Müdürü Ayşe Hacıoğlu heyete BTM’de gerçekleştirilen faaliyetlerin yanı sıra 23 Nisan 2020 tarihinde hizmete girmesi planlanan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi hakkında bilgi verdi. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin Bursa için önemli bir yatırım olduğunu ifade eden Büyükelçi, merkezin önemli bir misyon üstlendiğini belirterek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BURSA 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:47

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