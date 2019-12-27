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İşte Gemlik'te üretilecek yeri otomobilin üretim üssü

İHA

Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretilecek yerli otomobilin üretim üssü havadan görüntülendi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretilecek yerli otomobilin üretim üssü havadan görüntülendi.
Gemlik yerli otomobilin üretim merkezi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin tanıtımında fabrikanın Bursa'nın Gemlik ilçesinde olacağını açıkladı. Erdoğan, Gemlik'te Türk Silahlı Kuvvetlerine ait büyükçe bir yer olduğunu, yaklaşık 4 milyon metrekarelik bu alanın takriben 1 milyon metrekaresini buraya tahsis edeceklerini, süratle fabrikanın yapımına başlayacaklarını dile getirdi.
Yerli otomobilin üretim üssü olacak olan Gemlik'teki askeri alan lojistik imkanları ve İstanbulBursaİzmir Otobanı'nın tam ortasında yer almasıyla dikkat çekiyor. Limanlara, serbest bölgeye ve tedarik sanayiye yakınlığı büyük avantaj olarak görülen alanda projenin başlaması ile birlikte askeri haranın ise Karacabey'e taşınma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.

"Yerli otomobil üretiminin Bursa’da yapılması Türkiyemizin yeni ekonomi modeline geçişinde üçlü sac ayağı olacaktır"
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, “Bursa, gelişmiş imalat altyapısını ve yan sanayisini ileri teknolojiye uyarlayarak Türkiyemizin milli otomobil üretiminde de en güçlü şekilde hissettirecektir. İlk Türk otomobil fabrikasının kurulduğu şehir olan Bursa, bilgisi, tecrübesi ve güçlü potansiyeliyle ülkemizin 60 yıllık milli otomobil üretme hayalini gerçeğe dönüştürmesinin mutluluğunu ve heyecanını taşımaktadır. Küçük ve orta ölçekli firmalarımız için planladığımız KOBİ OSB ve Türkiye’nin yeni sanayi devrimine geçişinde sembol olan TEKNOSAB ile birlikte yerli otomobil üretiminin de Bursa’da yapılması Türkiyemizin yeni ekonomi modeline geçişinde üçlü sac ayağı olacaktır” diye konuştu.

"Yerli otomobil üretiminin Bursa’da yapılacak olması şehrimiz dinamizmine güç katacaktır"
Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "13 yıl içinde hayata geçecek olan proje 4 bin 323 kişiye istihdam sağlayacak. Türkiye otomotiv sektörünün lokomotifi olan şehrimiz, hem var olan dünyaca ünlü markaların otomobil fabrikaları ile hem de otomobil yan sanayi ile otomotiv sektöründe ilk sırada. Yerli otomobil üretiminin Bursa’da yapılacak olması şehrimiz dinamizmine güç katacaktır. Bursa'ya yapılacak bu yatırımın artan nüfus ve ülkemizdeki genç işsiz oranına bakıldığında doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 25 bin kişinin hayatına dokunacaktır” dedi.

"Bu karar Bursa’nın otomotivin başkenti olduğunun tescillenmesidir"
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, “22 milyar lira yatırım maliyetli ve 4 bin 323 kişiye istihdam sağlayacak bu tesisin Bursa’ya yeni bir enerji katmasını umuyoruz. Bu karar Bursa’nın otomotivin başkenti olduğunun tescillenmesidir. Bu karar ayrıca kentimizin yeniliklere adapte olabilme gücünün karar vericiler tarafından da görüldüğüne işaret etmektedir. Bursa 1970’lerde başlayan otomobil üretim sürecinde sadece Türkiye’nin değil dünyanın da bu konuda en önemli kentlerinden olmuştur. Geçen 50 yılda yan sanayide çok önemli bir bilgi birikimi meydana gelmiştir. Elektrikli otomobil üretimi, bu bilgi birikimini yeniden evriltme gücüne sahiptir. Umarım, atılacak doğru adımlarla Bursa sadece yerli otomobil için değil, tüm dünyada elektrikli araçlar için üretim yapan bir merkez haline de dönüşür" açıklamasını yaptı.

"Türkiye’nin otomobilinde Bursa imzası görmekten gurur duyacağız"
Yerli otomobilde Bursa imzası görecek olmanın kendilerini ayrıca gururlandıracağını vurgulayan Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu, "Türkiye’nin yerli ve milli üretim hamlelerini en başından itibaren destekliyorduk. Ekonomik kalkınmanın temelinde üretimin arttırılması geliyor. Katma değeri yüksek ürünler üretmeliyiz. Ülkemizin ve kentimizin geçmişi maalesef fason üreticiliğe dayanıyor. Bu açmazdan bizi ancak ve ancak teknolojik ürünler kurtarabilirdi. Yerli otomobil bu anlamda güzel bir örnek olacak. Üretiminin Bursa’da yapılacak olması da bizleri mutlu etti. Türkiye’nin otomobilinde Bursa imzası görmekten gurur duyacağız. Renault ve TOFAŞ sayesinde dünya bu kentte otomobil üretiminin yapıldığını biliyor. Yedek parça konusunda da kendisini kanıtlamış birçok firmamız bulunuyor. Yerli otomobil tesisinde çalışacak teknik ve kalifiye personel temini açısından da herhangi bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Bursa, bu yatırım için en doğru adres olmuştur. Yerli otomobil üretim tesislerinde 4 bin 300 civarında personel çalışacak. Bu personel içerisinde kadın istihdamına özel önem gösterilmesini rica ediyorum" şeklinde konuştu.

"Üniversite olarak her türlü sorumluluk ve görevi üstlenmeye hazırız"
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "Üniversite olarak her türlü sorumluluk ve görevi üstlenmeye hazırız. Kentimizin otomotiv sektöründe uzun yıllara dayanan bir deneyimi bulunuyor. Her türlü altyapı imkanına da sahibiz. Üniversitemiz, akademisyenlerimiz ve Otomotiv Mühendisliği Bölümümüz de bu konuda verilecek her türlü görevi yerine getirmeye hazırdır. Kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Kentimize bu yatırımın kazandırılmasına vesile olan başka Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere şükranlarımızı iletiyoruz” diye konuştu.

BURSA

27 Aralık 2019 Cuma

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