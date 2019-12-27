Bursa protokolünden 'yerli otomobil' açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursa protokolünden 'yerli otomobil' açıklaması

DHA

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yerli otomobilin kentte üretilecek olmasının gurur verici olduğunu belirterek "Otomotiv şehri Bursa yerli, milli ve elektrikli ilk otomobilinde üretim üssü olacak. Ben bu akımın dalga dalga Türkiye'ye ve bütün dünyaya yayılacağını düşünüyorum" dedi.

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yerli otomobilin kentte üretilecek olmasının gurur verici olduğunu belirterek "Otomotiv şehri Bursa yerli, milli ve elektrikli ilk otomobilinde üretim üssü olacak. Ben bu akımın dalga dalga Türkiye'ye ve bütün dünyaya yayılacağını düşünüyorum" dedi.
Türkiye'nin yüksek teknolojili yerli otomobilinin üretim tesisinin Bursa'nın Gemlik ilçesinde yapılmasının kararlaştırılmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekilleri açıklama yaptı. Bugün tarihi bir ana şahitlik ettiklerini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Hem bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hem Bursa'da yaşayan biri olarak, hem de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak gerçekten çok farklı bir gün yaşıyorum. İşin tarihsel sürecini de bildiğinizde duygulanmamak mümkün değil. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, çok kıymetli Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim. Bugün tarihi bir gün. Otomotiv şehri Bursa yerli, milli ve elektrikli ilk otomobilinde üretim üssü olacak. Ben bu akımın dalga dalga Türkiye´ye ve bütün dünyaya yayılacağını düşünüyorum" dedi.
Aktaş, Bursa'nın dünya şehri olabileceğini vurgulayarak, "Göreve geldiğimizden beri iddia ettiğimiz bir şey var. Bursa sanayilerle kaplı bir şehir ama bundan sonra yüksek teknolojiyi bünyemizde barındırmamız lazım. Bu vesileyle bir dünya şehri olabiliriz. Turizmimizi daha da geliştirebiliriz. Bu manada farklı yatırımlar atılımlar var. Bunlardan bir tanesini meyvesini bugün aldık. Ben bunu sadece Bursa'nın kazanımı değil, Türkiye'nin kazanımı olarak düşünüyorum. Çünkü yıllar önce 'Devrim' adıyla yapılmaya çalışılan otomobil o gün farklı sebeplerle engellenmiştir. Yine Türkiye kendi uçağını yapmaya çalışmıştır fakat o da farklı sebeplerle engellenmişti. Bugün artık teknoloji üreten bir Türkiye var. Gerçekten çok üst segment bir otomobil üreteceğiz. Üst düzey çalışan bir ekip var. Yapılacak fabrika şehrimize çok ciddi istihdam sağlayacak" diye konuştu.
'YERLİ OTOMOBİLLE BİRLİKTE PRANGALARIMIZI KIRMIŞ OLACAĞIZ'
Yerli otomobilin Bursa'da üretilecek olması nedeniyle çok mutlu olduğunu belirten TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, "Bu konuyu sadece bir otomobil olarak anlamamak lazım. Biliyorsunuz Türkiye'nin sanayileşme, teknoloji anlamında gelişmesi için uzun yıllardır bir uğraşı var. Geçtiğimiz yüzyıla baktığımız zaman bu anlamda çok yetenekli mühendislerimiz ortaya çıkmış. Bu mühendislerimiz birçok proje üretmiş fakat geriye dönüp baktığımızda tüm bu hamleler akamete uğramış oldu. Bazıları tamamlandı ama sürüme geçemedi, bazısı tamamlanmak üzere yarım kaldı. Geçmişe baktığımızda bugünün değerini daha iyi anlamamız gerekiyor. Bugün Türkiye kendi otomobilini yapıyor ama bu sadece bir otomobilden ibaret değil, bu tanıtım. Aynı zamanda otomobille beraber bu prangalarını kırdığı, artık geçmişin o kötü hatıralarını adeta çöpe attığı ve yeni bir döneme evrildiği tarih olarak görmek gerekiyor" dedi.
'BURSA İLKLERİN ŞEHRİ'
Yerli otomobilin Bursa için ayrı bir önemi olduğunu söyleyen AK Parti Bursa milletvekili Mustafa Esgin ise "Bursa çok yönlü bir şehir. 1962 yılında ilk organize sanayi bölgesinin Türkiye'de kurulduğu şehir. Bursa bu anlamda ilklerin şehridir. Yine ilk otomotiv fabrikasının 1972'de Bursa'da kurulduğunu görüyoruz. Bursa ihracat anlamında da Türkiye'nin ikinci büyük şehri. Bu çerçevede Bursalı olarak ayrı bir heyecan duyduğumuzu belirtmek istiyorum" diye konuştu.
'GEMLİK'TE BÜYÜK BİR HEYECAN VAR'
Gemlik ile ilgili uzun süredir çalıştıklarını belirten AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bunun Bursa'da olmasından dolayı, özellikle de benim bölgem olan Gemlik de olmasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Gemlik'te büyük bir heyecan var. Yakındaki bir süreçte inşaat hızla başlayacak. İnşallah 2022'de de ilk aracımızı banttan çıkarmış olacağız" dedi.

BURSA

27 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:47
  • GÜNEŞ 08:18
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 15:30
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursaspor'dan Galatasaray Başkanı Cengiz'e tepki
YEREL HABERLER Bursaspor'dan Galatasaray Başkanı Cengiz'e tepki
Askıda iyilik çemberi genişliyor
YEREL HABERLER Askıda iyilik çemberi genişliyor
Başkan Aktaş: “Bursa otomotiv üssü olacak” Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: “Bursa adına ciddi kazanımlar sağlanacaktır”
YEREL HABERLER Başkan Aktaş: “Bursa otomotiv üssü olacak” Bursa ...
Bursaspor Kulübü, Mustafa Cengiz'e yönelik sert bir açıklama yayımladı. 
YEREL HABERLER Bursaspor Kulübü, Mustafa Cengiz'e yönelik sert bir ...
İşte Gemlik'te üretilecek yeri otomobilin üretim üssü
YEREL HABERLER İşte Gemlik'te üretilecek yeri otomobilin üretim üssü
Yenişehir sabah çorbasında buluştu
YEREL HABERLER Yenişehir sabah çorbasında buluştu
İnegöl'de gergin gece davası devam ediyor
YEREL HABERLER İnegöl'de gergin gece davası devam ediyor
İnegöl'de 398 kaçak yapı için düğmeye basıldı
YEREL HABERLER İnegöl'de 398 kaçak yapı için düğmeye basıldı
Büyükelçi BTM’yi ziyaret etti
YEREL HABERLER Büyükelçi BTM’yi ziyaret etti
Dündar, sadaka taşına para bıraktı Dündar, Osmanlı geleneğini yaşattı
YEREL HABERLER Dündar, sadaka taşına para bıraktı Dündar, Osmanlı ...
Yerli otomobil, Gemlik'te üretilecek
YEREL HABERLER Yerli otomobil, Gemlik'te üretilecek
Restoran önündeki cinayet yargı önünde
YEREL HABERLER Restoran önündeki cinayet yargı önünde
Kültür Akademisi’nde belge heyecanı
YEREL HABERLER Kültür Akademisi’nde belge heyecanı
OSMEK kursiyerlerine motivasyon semineri Osmangazi Belediyesi kursiyerlerini iş hayatına hazırlıyor
YEREL HABERLER OSMEK kursiyerlerine motivasyon semineri Osmangazi ...
Arnavutluk’a 3 yardım TIR’ı Osmangazi’den Arnavutluk’a yardım eli
YEREL HABERLER Arnavutluk’a 3 yardım TIR’ı Osmangazi’den ...
Osmangazi’de 30 yıllık ‘vefa’ gecesi Dündar, emektar başkanlar ve çalışanları buluşturdu Dündar: “Osmangazi’nin çınar logosunu kimseye vermeyiz”
YEREL HABERLER Osmangazi’de 30 yıllık ‘vefa’ gecesi Dündar, emektar ...
Eğitim-Bir-Sen'den 'Mehmet Akif Ersoy' Mesajı
YEREL HABERLER Eğitim-Bir-Sen'den 'Mehmet Akif Ersoy' Mesajı
4. Uluslararası Uygulamalı Dilbilim Araştırmaları Konferansı BUÜ’de yapılacak
YEREL HABERLER 4. Uluslararası Uygulamalı Dilbilim Araştırmaları ...
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Matlı: "Yerli otomobil Bursa'ya çok yakışacak"
YEREL HABERLER TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Matlı: "Yerli otomobil ...
Görme engelli komşusunu kafasından bıçaklayan sanığın akıl sağlığı araştırılacak
YEREL HABERLER Görme engelli komşusunu kafasından bıçaklayan sanığın ...
Sobaya dökülen tiner işçiyi yaraladı 
YEREL HABERLER Sobaya dökülen tiner işçiyi yaraladı 
Polis silahları çekip yakaladı Bursa'da nefes kesen metamfetamin kovalamacası Polisin kovaladığı araçta piyasa değeri 1 milyon liraya yakın 4 bin 20 gram metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Polis silahları çekip yakaladı Bursa'da nefes kesen ...
Mustafakemalpaşa Belediyesi nostalji yaşattı
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa Belediyesi nostalji yaşattı
Medicabil’de ‘sıfır enfeksiyon’ toplantısı
YEREL HABERLER Medicabil’de ‘sıfır enfeksiyon’ toplantısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X