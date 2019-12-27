Bursaspor'dan Galatasaray Başkanı Cengiz'e tepki

Bursaspor Kulübü, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in bir gazeteye yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Yeşilbeyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başarısızlıklarını örtmek için firavundan medet umanlar bu söylemleri ile futbol ortamını sahadan uzaklaştırarak kaosa sürüklemeye çalışmaktadırlar. Türkiye’nin şampiyonluk yaşamış takımlarından biri olan kulübümüzü çirkin oyunlarınıza alet etmenize izin vermeyeceğiz. Taraftarlarının fairplay ödülü aldığı kulübümüz, spor etiği içerisinde kalarak ve sahada verdiği mücadele ile hakkıyla şampiyon olmuştur. Camiamız futbolun değerini düşürecek hiçbir söylem ve eylemde bulunmamış ve bundan sonra da bulunulmayacaktır. Kulübümüz spora zeki, çevik ve ahlaklı olma ilkeleri ile bakmakta ve dün olduğu gibi bugün de bu ilkelerden taviz vermeyecektir. Türk futbolunun tüm sorunlarına rağmen şampiyonlukları sahada kazanan bir kulüp olarak Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’i kulübümüze hitaben söylediği sözler sebebiyle kınıyoruz" denildi.

BURSA 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:47

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