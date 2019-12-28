BURSA´nın Karacabey ilçesinde, minibüsün, TIR'a arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde BursaBalıkesir karayolu Uluabat mevkiinde meydana geldi. Cemalettin Kılıç yönetimindeki 16 EGZ 16 plakalı minibüs, iddiaya göre önünde seyir halinde olan Ayhan Apak yönetimindeki 16 JUM 65 plakalı TIR´a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen minibüsten ağır yaralı olarak çıkarılan Zehrin Mengir ile Hasip Mengir, kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesi´nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı hastanede tedaviye alınan sürücü Cemalettin Kılıç'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı



BURSA 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:47

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