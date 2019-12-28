Yarım asırdan fazla semercilik yapıyor Dede mesleğini devam ettirmeye çalışıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yarım asırdan fazla semercilik yapıyor Dede mesleğini devam ettirmeye çalışıyor

İHA

Bursa'nın son semercisi teknolojiye direniyor.

Yarım asırdan fazla semercilik yapıyor Dede mesleğini devam ettirmeye çalışıyor

Bursa’nın son semercisi teknolojiye direniyor.
Tahtakale semtinde Aralık Han’ında faaliyet gösteren 87 yaşındaki Kemal Yarutkan, 207 yıldır ailesinin geçimini sağlayan mesleği yaşatmaya çalışıyor. Ağaç iskeletleri keçeyle süsleyip deri ile kapladıktan sonra aralarına kamış koyarak semer haline getiriyor. 77 yıldır semer yapan ve mesleğinin son temsilcilerinden olan Kemal Yarutkan, tarihi Aralık Han'da bulunan küçük dükkanın da dedelerinin mesleğini devam ettiriyor.
Yarutkan, "Bu işe başlamamın sebebi babam. 1945 yılında ilkokuldan mezun olduktan sonra babamın yanında başladım. Babam da semerciydi. Babam da dedemden öğrenmiş. Ben ise üçüncü kuşak oluyorum. 77 yıldır semercilik yapıyorum. Semercilik bitiyor, artık köylerde ne insan, ne de eşek ve katır kaldı. Köylerde insan olmadığı için bizim işler de olmuyor. Uzatmaları oynuyoruz. Artık semerciliğe de merak yok. Eskiden Bursa’da 4050 tane semerci vardı. Şimdi kimse kalmadı. Talep olmadığı için işler de olmuyor. 12 sene daha devam edeceğim. Elimdeki malzemeleri bitirdikten sonra bırakmayı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

BURSA

28 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:47
  • GÜNEŞ 08:18
  • ÖĞLE 13:10
  • İKİNDİ 15:31
  • AKŞAM 17:52
  • YATSI 19:17
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Matlı:"Türkiye'nin otomobilini Bursa'ya kazandırdık"
YEREL HABERLER TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Matlı:"Türkiye'nin ...
Okula gidemeyen engelli öğrenciye liseliler rampa yaptı Liselilerin yaptığı engelli rampasıyla 1 ay sonra okuluna kavuştu
YEREL HABERLER Okula gidemeyen engelli öğrenciye liseliler rampa ...
Uludağ yılbaşına hazır Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da oteller yeni yıla yüzde yüzlük doluluk oranıyla girecek
YEREL HABERLER Uludağ yılbaşına hazır Kış turizminin gözde ...
TIR'a arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi öldü
YEREL HABERLER TIR'a arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi öldü
Karacabey'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Karacabey'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Enes Ünal'ın mutlu günü
YEREL HABERLER Enes Ünal'ın mutlu günü
Bursaspor'dan Galatasaray Başkanı Cengiz'e tepki
YEREL HABERLER Bursaspor'dan Galatasaray Başkanı Cengiz'e tepki
Bursa protokolünden 'yerli otomobil' açıklaması
YEREL HABERLER Bursa protokolünden 'yerli otomobil' açıklaması
Askıda iyilik çemberi genişliyor
YEREL HABERLER Askıda iyilik çemberi genişliyor
Başkan Aktaş: “Bursa otomotiv üssü olacak” Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: “Bursa adına ciddi kazanımlar sağlanacaktır”
YEREL HABERLER Başkan Aktaş: “Bursa otomotiv üssü olacak” Bursa ...
Bursaspor Kulübü, Mustafa Cengiz'e yönelik sert bir açıklama yayımladı. 
YEREL HABERLER Bursaspor Kulübü, Mustafa Cengiz'e yönelik sert bir ...
İşte Gemlik'te üretilecek yeri otomobilin üretim üssü
YEREL HABERLER İşte Gemlik'te üretilecek yeri otomobilin üretim üssü
Yenişehir sabah çorbasında buluştu
YEREL HABERLER Yenişehir sabah çorbasında buluştu
İnegöl'de gergin gece davası devam ediyor
YEREL HABERLER İnegöl'de gergin gece davası devam ediyor
İnegöl'de 398 kaçak yapı için düğmeye basıldı
YEREL HABERLER İnegöl'de 398 kaçak yapı için düğmeye basıldı
Büyükelçi BTM’yi ziyaret etti
YEREL HABERLER Büyükelçi BTM’yi ziyaret etti
Dündar, sadaka taşına para bıraktı Dündar, Osmanlı geleneğini yaşattı
YEREL HABERLER Dündar, sadaka taşına para bıraktı Dündar, Osmanlı ...
Yerli otomobil, Gemlik'te üretilecek
YEREL HABERLER Yerli otomobil, Gemlik'te üretilecek
Restoran önündeki cinayet yargı önünde
YEREL HABERLER Restoran önündeki cinayet yargı önünde
Kültür Akademisi’nde belge heyecanı
YEREL HABERLER Kültür Akademisi’nde belge heyecanı
OSMEK kursiyerlerine motivasyon semineri Osmangazi Belediyesi kursiyerlerini iş hayatına hazırlıyor
YEREL HABERLER OSMEK kursiyerlerine motivasyon semineri Osmangazi ...
Arnavutluk’a 3 yardım TIR’ı Osmangazi’den Arnavutluk’a yardım eli
YEREL HABERLER Arnavutluk’a 3 yardım TIR’ı Osmangazi’den ...
Osmangazi’de 30 yıllık ‘vefa’ gecesi Dündar, emektar başkanlar ve çalışanları buluşturdu Dündar: “Osmangazi’nin çınar logosunu kimseye vermeyiz”
YEREL HABERLER Osmangazi’de 30 yıllık ‘vefa’ gecesi Dündar, emektar ...
Eğitim-Bir-Sen'den 'Mehmet Akif Ersoy' Mesajı
YEREL HABERLER Eğitim-Bir-Sen'den 'Mehmet Akif Ersoy' Mesajı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X