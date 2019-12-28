Bursa'da yılbaşı öncesi kaçak içkiye geçit yok

Fenomenin taklidi böyle olur!

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Yaklaşan yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştıran ekipler yaptıkları denetimlerde kaçak içkilere el koydu.

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ekipleri yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Denetimler kapsamında çok sayıda iş yeri ve depo kontrol düzenleyen ekipler A.V. ve Y.V'ye ait ikamette, tekel bayiinde ve depoda yapılan aramada yılbaşı öncesi piyasa sürülmeye hazır 263 adet gümrük kaçağı içki ele geçirdi. Kaçak içkilere el konurken kaçak içki satışı yapmaya hazırlanan şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

BURSA 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:47

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