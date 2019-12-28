Fenomenin taklidi böyle olur!

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BURSA´nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, mobilya mağazasına girdi. Kazada, araçta sıkışan sürücü Uğur Akgül, itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye götürüldü.

Kaza, sabah saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi Bursa-İzmir karayolu üzerinde meydana geldi. İzmir´den Bursa yönüne seyir halinde olan Uğur Akgül yönetimindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesini sonucu mobilya mağazasına girdi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza TIR´da sıkışan sürücü Akgül, itfaiye ekiplerince çıkarılarak Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. TIR, çekici ile olay yerinden kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



BURSA 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:47

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