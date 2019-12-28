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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Nilüfer Belediyesi çalışanları yeni yıla merhaba dedi

İHA

Nilüfer Belediyesi çalışanları, 2020 yılını hep birlikte, umutla ve iyi dileklerle karşıladı. Halk Evi'nde gerçekleştirilen yeni yıl kutlamasına belediye çalışanları katıldı.

Nilüfer Belediyesi çalışanları yeni yıla merhaba dedi

Nilüfer Belediyesi çalışanları, 2020 yılını hep birlikte, umutla ve iyi dileklerle karşıladı. Halk Evi’nde gerçekleştirilen yeni yıl kutlamasına belediye çalışanları katıldı.
Nilüfer Belediyesi ailesi, Halk Evi’nde düzenlenen yeni yıl kutlama programında, 2020 yılına yeni umutlarla ve iyi dileklerle merhaba dedi. Mesai bitiminin ardından gerçekleştirilen kutlamaya Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediye Meclisi üyeleri ve bütün çalışanlar katıldı. Renkli anların yaşandığı program, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in konuşmasıyla başladı. Başkan Erdem, konuşmasında önce, bir önceki dönem Nilüfer Belediye Başkanı olan Mustafa Bozbey’e teşekkür etti. Başkan Erdem, “Yıllardır sayın Mustafa Bozbey ile birlikte Nilüfer Belediyesi’nde bir ekip çalışması ortaya koyduk. Aynı anlayış ve düşüncelerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
Yeni yılda Nilüfer’i daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir kent kılmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Turgay Erdem, “2020 yılında da, insan hayatını kolaylaştıracak ve kent hayatına renk ve keyif katacak çalışmalarla yolumuza devam edeceğiz” dedi.
2020 ve sonraki yıllarda daha yeşil bir Nilüfer hedeflediklerini vurgulayan Başkan Erdem, “Çevre sağlığını korumaya yönelik adımlar atacağız ve tarımsal üretimi destekleyerek sağlıklı gıdaya ulaşılabilirliği artıracağız. Biliyorsunuz bu alanda çalışmalarımız zaten var, kurduğumuz kooperatif aracılığıyla 2020 yılında daha yaygın tarımsal üretim yapacak, çiftçinin ürettiğini aracısız tüketiciye ulaştırma yönünde de adımlar atacağız. Kendi markamızı oluşturacak ve tarım alanındaki yanlış politikalar sonucu üretime küsen çiftçiyi, yeniden toprakla barıştıracağız. Kısacası yeni yılda Nilüfer için hedeflerimiz büyük. Bu hedeflere ulaşmak hepimizin ortak çabasıyla mümkün. Sizlerden dileğim aynı ailenin mensupları olduğumuzu unutmayın” şeklinde konuştu.
Nilüfer için ekip çalışması yürüttüklerinin altını çizen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ekip çalışmasının olduğu bir yerde, hiçbir başarı ya da hiçbir başarısızlığın tek kişilik olmadığına dikkat çekti. Başkan Turgay Erdem konuşmasını şöyle sürdürdü: “Aynı gemide olduğumuzu lütfen unutmayalım. Bugün Nilüfer, Türkiye’de tanınan örnek bir belediye olmuşsa bunda hepinizin payı var. Bu başarı hepimizin. Ve bu başarının devam edebilmesi için ortaya konulan hedeflere hepinizin aynı tutkuyla sahip çıkmasını diliyorum.”
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “2020 yılının güzelliklerle, sevgiyle, barışla, umutla gelmesini diliyorum. 2020 yılını hep birlikte aile sıcaklığında, dayanışma içinde, yeni başarıların ortağı olarak geçirmeyi umut ediyorum. Ülkemiz için, tüm dünya ve tüm insanlık için; barış, adalet, özgürlük, hoşgörü, huzur, bolluk ve sevgi dolu bir yıl diliyorum” sözleriyle de bütün çalışanların yeni yılını kutladı.
Konuşmaların ardından Nilüfer Belediyesi çalışanları, kutlama programının “Göster Kendini” bölümünde müzik performanslarını sergiledi. Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası eşliğinde sahneye çıkan Nilüfer Belediyesin çalışanları, şarkılar söyledi.
Gecenin sürprizini, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem yaptı. Sahneye çıkan Başkan Erdem, Türk Sanat Müziği eserleri seslendirdi. Coşkunun her geçen dakika arttığı gecede, Başkan Turgay Erdem ve çalışanlar, zaman zaman piste çıkıp oynadı. Başkan Turgay Erdem'in, çalışanlarla birlikte yeni yıl pastası da kestiği gecede yapılan hediye çekilişinde personele cep telefonu, led televizyon gibi hediyeler verildi.

BURSA

28 Aralık 2019 Cumartesi

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