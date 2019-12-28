İnegöl'de ilginç kedi kurtarma operasyonu Vatandaş gördü, yol trafiğe kapatıldı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 gündür balkonda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerini görünce balkondan çatıya atlayarak kayıplara karıştı. Kedi kurtarma operasyonunu vatandaşlar meraklı gözlerle izledi.

Kemalettin Sami Paşa Caddesi üzerinde bulunan apartmanın 3. katının balkonunda mahsur kalan kedi için polis ve itfaiye seferber oldu. 3 gündür balkonda mahsur kalan kediyi gören çevredeki bir vatandaş durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine merdivenli araçla gelen ekipler, polislerin nezaretinde balkona ulaşarak kediyi kurtarmaya çalıştı. Korkan kedi itfaiye ekiplerini görünce yan taraftaki çatıya atlamaya çalıştı. Bir kaç kez deneyen kedi sonunda balkondan çatıya atlayarak gözden kayboldu. Kurtarma anını ise çevredeki vatandaşlar meraklı gözlerle izledi. Kediyi kurtarmak için trafiğe kapatılan yol ekiplerini normale dönmesinin ardından tekrar açıldı.

BURSA 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:47

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