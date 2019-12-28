Karacabey Belediyesi’nden e-imar uygulaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karacabey Belediyesi’nden e-imar uygulaması

İHA

Karacabey Belediyesi, imarla ilgili işlemleri kolaylaştırmak için 'eimar uygulaması' başlattı.

Karacabey Belediyesi’nden e-imar uygulaması

Karacabey Belediyesi, imarla ilgili işlemleri kolaylaştırmak için ‘eimar uygulaması’ başlattı.
Karacabey Belediyesi, vatandaşlara kolaylık sağlamak adına çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda, belediye tarafından vatandaşların imarla olan işlemlerini kolaylaştıracak eimar uygulaması başlatıldı.
Uygulama hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ali Özkan, vatandaşlara bilginin doğrudan sunulduğu şeffaf belediyecilik yaklaşımı içerisinde hareket ettiklerini söyledi. Karacabey Belediyesi olarak vatandaşların imarla olan işlemleri kolaylaştırmak adına eimar uygulamasını başlattıklarını ifade eden Özkan, “İmar durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız, tek tık erişim ile büyük kolaylık sağlayacak olan eimar uygulamasına belediyemizin internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Eimar uygulaması ile vatandaşlar belediye bünyesinde güncellenen imar planlarına ait bilgilere belediyeye gelmelerine gerek kalmadan internet üzerinden ulaşabilecekler” dedi.
Hayata geçirilen eimar uygulaması ile imar planlarının kesintisiz ve anlık olarak görüntülenebileceğini dile getiren Özkan, şöyle devam etti: “Vatandaşlar imar durumlarını sorgulamak istedikleri yerler için adaparsel veya adresnumarataj bilgilerini girerek sorgulama yapabilecekler. Bu sorgulamada parsellerin plan fonksiyonu, kat adedi, çekme mesafesi, TAKS, KAKS değerlerine ve parsellerin diğer özel şartlarına ulaşabilecekler. Bilgi almak isteyen vatandaşlarımızın belediyeye gelmelerine gerek kalmıyor. Belediyemizin resmi internet sitesi olan https://www.karacabey.bel.tr adresinden eimar linkini kullanarak giriş yaparak gerekli bilgileri almaları mümkün.”

BURSA

28 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:47
  • GÜNEŞ 08:18
  • ÖĞLE 13:10
  • İKİNDİ 15:31
  • AKŞAM 17:52
  • YATSI 19:17
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnegöl'de ilginç kedi kurtarma operasyonu Vatandaş gördü, yol trafiğe kapatıldı
YEREL HABERLER İnegöl'de ilginç kedi kurtarma operasyonu Vatandaş ...
Köfteci Yusuf Akademi geleceğin liderlerini yetiştiriyor
YEREL HABERLER Köfteci Yusuf Akademi geleceğin liderlerini ...
Hasta babası için Belçika'dan geldi, evinin soyulduğunu öğrendi Gelen ikinci telefonla şok oldu
YEREL HABERLER Hasta babası için Belçika'dan geldi, evinin ...
İsmail Demir: Bursa, yerli otomobil için en doğru tercih
YEREL HABERLER İsmail Demir: Bursa, yerli otomobil için en doğru ...
Savunma sanayii buluşmaları Bursa’da yapıldı Savunma Sanayii Başkanı Demir: “Bursa, yerli otomobil için en doğru tercih”
YEREL HABERLER Savunma sanayii buluşmaları Bursa’da yapıldı Savunma ...
TIR, mobilya mağazasına girdi
YEREL HABERLER TIR, mobilya mağazasına girdi
Nilüfer Belediyesi çalışanları yeni yıla merhaba dedi
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyesi çalışanları yeni yıla merhaba dedi
Bira yüklü tır mobilya mağazasına girdi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Bira yüklü tır mobilya mağazasına girdi, o anlar ...
Bursa'da yılbaşı öncesi kaçak içkiye geçit yok
YEREL HABERLER Bursa'da yılbaşı öncesi kaçak içkiye geçit yok
Bursa'da Ceylan Ertem konseri
YEREL HABERLER Bursa'da Ceylan Ertem konseri
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Matlı:"Türkiye'nin otomobilini Bursa'ya kazandırdık"
YEREL HABERLER TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Matlı:"Türkiye'nin ...
Okula gidemeyen engelli öğrenciye liseliler rampa yaptı Liselilerin yaptığı engelli rampasıyla 1 ay sonra okuluna kavuştu
YEREL HABERLER Okula gidemeyen engelli öğrenciye liseliler rampa ...
Uludağ yılbaşına hazır Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da oteller yeni yıla yüzde yüzlük doluluk oranıyla girecek
YEREL HABERLER Uludağ yılbaşına hazır Kış turizminin gözde ...
Yarım asırdan fazla semercilik yapıyor Dede mesleğini devam ettirmeye çalışıyor
YEREL HABERLER Yarım asırdan fazla semercilik yapıyor Dede mesleğini ...
TIR'a arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi öldü
YEREL HABERLER TIR'a arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi öldü
Karacabey'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Karacabey'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Enes Ünal'ın mutlu günü
YEREL HABERLER Enes Ünal'ın mutlu günü
Bursaspor'dan Galatasaray Başkanı Cengiz'e tepki
YEREL HABERLER Bursaspor'dan Galatasaray Başkanı Cengiz'e tepki
Bursa protokolünden 'yerli otomobil' açıklaması
YEREL HABERLER Bursa protokolünden 'yerli otomobil' açıklaması
Askıda iyilik çemberi genişliyor
YEREL HABERLER Askıda iyilik çemberi genişliyor
Başkan Aktaş: “Bursa otomotiv üssü olacak” Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: “Bursa adına ciddi kazanımlar sağlanacaktır”
YEREL HABERLER Başkan Aktaş: “Bursa otomotiv üssü olacak” Bursa ...
Bursaspor Kulübü, Mustafa Cengiz'e yönelik sert bir açıklama yayımladı. 
YEREL HABERLER Bursaspor Kulübü, Mustafa Cengiz'e yönelik sert bir ...
İşte Gemlik'te üretilecek yeri otomobilin üretim üssü
YEREL HABERLER İşte Gemlik'te üretilecek yeri otomobilin üretim üssü
Yenişehir sabah çorbasında buluştu
YEREL HABERLER Yenişehir sabah çorbasında buluştu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X