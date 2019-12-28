TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 - Hatayspor: 1

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 1. Lig’in 17. haftasında sahasında lider Hatayspor’u konuk eden Bursaspor, müsabakadan 21'lik galibiyetle ayrıldı.



Maçtan dakikalar

10. dakikada savunmanın hatalı pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Seleznov, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 10

14. dakikada Kubilay’ın sol kanattan içeriye çevirdiği topu Akın çeldi. Müsait durumda topla buluşan Onur’un şutunu Akın son anda kornere çeldi.

45. dakikada Selim’in sağ kanattan ortaladığı topa Caner Hüseyin düzgün kafa vuruşuyla ağları havalandırdı. 11

48. dakikada Seleznov’un pasıyla sol kanattan ceza sahası içerisine giren Kubilay’ın şutunu Akın son anda kornere çeldi.

58. dakikada rakiplerinden sıyrılan Rayane’nin ceza sahası dışından çektiği şutu Çağlar, kornere tokatladı.

73. dakikada Özer’in sol kanattan ceza sahası içerisine girer girmez vurduğu şutu Akın köşeden kornere çeldi.

75. dakikada Özer’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda top direkten oyun alınana geri geldi. İkinci pozisyonda tekrar kafayı vuran Kubilay’ın şutu direğe çarparak auta gitti.

82. dakikada Selim'in içeriye çevirdiği Onur istediği gibi uzaklaştıramadı. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Gökhan'ın şutunu son anda Çağlar kurtardı.

90+1. dakikada Onur'un sol kanattan çevirdiği top direkten oyun alanına döndü. Pozisyonu iyi takip eden Burak Altıparmak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 21



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Mehmet Kapluhan xx, Gökhan Barcın xx

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Abdullahi Shehu xx, Sedat Dursun xx, Mamadou Diarra xx, Onur Atasayar xx, Aykut Akgün xx, Burak Altıparmak xxx (Selçuk Şahin dk. 90+5 ?), Burak Kapacak xx (Ali Akman dk. 81 xx), Emirhan Aydoğan xx, Kubilay Kanatsızkuş xx, Yevhen Seleznov xxx (Özer Hurmacı dk. 67 xx)

Yedekler: Onurcan Piri, Cüneyt Köz, Jani Atanasov, Recep Aydın, İsmail Çokçalış, Rüştü Hanlı

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Hatayspor: Akın Alkan xx, Furkan Şeker xx (Helder Borbosa dk. 75 xx), Soner Örnek xx, Sadi Karaduman xx, Mesut Çaytemel xx, Kubilay Sönmez xx, Aabid Rayane xx, Selim Ilgaz xxx (Alican Özfesli dk. 83 xx), Gökhan Karadeniz xx (Mirkan Aydın dk. 90 ?), Caner Hüseyin Bağ xxx, Idır Ouali xx

Yedekler: Ömer Alıcı, Mirkan Aydın, Yasin Güreler, Buğra Temel, Muhammed Samed Karakoç

Teknik Direktör: Bayram Toysal

Goller: Yevhen Seleznov (dk. 10), Burak Altıparmak (dk. 90+1) (Bursaspor), Caner Hüseyin Bağ (dk. 45) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Burak Kapacak, Emirhan Aydoğan, Aykut Akgün, Özer Hurmacı (Bursaspor) Sadi Karaduman (Hatayspor)

BURSA 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:47

GÜNEŞ 08:18

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:52

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.