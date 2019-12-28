Üzülmez: “Memur zihniyetinde olanları göndereceğim” Bursaspor - Hatayspor maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Üzülmez: “Memur zihniyetinde olanları göndereceğim” Bursaspor - Hatayspor maçının ardından

İHA

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Hatayspor karşısında üst düzey oynamadıklarını ancak üst düzey mücadele ettiklerini belirterek, devre arasında takıma takviye yapılması konusunun da altını çizdi. Üzülmez ayrıca, takımda memur zihniyetinde olan oyuncuları da göndereceğini ifade etti.

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Hatayspor karşısında üst düzey oynamadıklarını ancak üst düzey mücadele ettiklerini belirterek, devre arasında takıma takviye yapılması konusunun da altını çizdi. Üzülmez ayrıca, takımda memur zihniyetinde olan oyuncuları da göndereceğini ifade etti.
TFF 1. Lig’in 17. haftasında sahasında lider Hatayspor’u ağırlayan Bursaspor, sahadan 21 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, “Zor bir maç olacağını biliyorduk. Karşımızda pas trafiği iyi olan bir takım vardı. Kısa sürede oyuncuları tanımak kolay değildi. Geldiğimizde tesisten çıkmadık. Bugün bizim adımıza sevindirici olan taraf coşkulu oyundu. Hatalar yaptık tabii ki. Oyuncularımıza izlettireceğiz bunları. Bugün coşkulu oynamamız, son dakikaya kadar formanın hakkını vermeyi istememiz bizi memnun etti. Herkes çok doğru işler yaptı. Bu ligin altından daha çok sular gelir geçer. Bugün kazanmamız gerekiyordu. Oyuncularımızın emeklerinin karşılığını aldıkları için tebrik ediyorum. Hatayspor da oyun içerisinde yardımlaşarak oynuyorlar, onları da tebrik ediyorum. Özellikle ikinci yarı bütün camianın yapması gerekenler var. Takviyeye ihtiyacımız var. Bursaspor bu şehrin en büyük markasıdır. Burada bütün camianın bu takıma destek vermesi gerekiyor. Takviyelerle rekabeti arttırmamız gerekiyor. Saha dışına girmek istemiyorum ama gerçekçi olmak lazım. Takımın takviyeye ihtiyacı var” dedi.

“Bazı oyuncuları kazanmamız gerekiyor”
‘Böyle maçlarda tecrübeli oyuncular daha çok ön plana çıkar’ diyen Üzülmez, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ben Kubilay’ın merkeze gelene kadarki pozisyonlarda iyi işler yaptığını düşünüyorum. Sol tarafta doğru işler yaptı. Bu maçta rakibin fizik direncinin yüksek olacağını biliyordum. Bu takıma saha içinde aynı düşünce içinde cevap vermemiz gerekiyordu. Bazı oyuncuları kazanmamız gerekiyor. Emirhan iyi oynadı. Shehu, Diarra iyi oynadı. Bu sinerjiyi takım içerisinde yaymamız lazım. Taraftara çok teşekkür ediyorum. Bugün sadece bize destek vermeye çalıştılar. Son dakika da olsa gelen golle galip geldiğimiz için mutluyuz.”

“Üst düzey oynamadık ama üst düzey mücadele ettik”
Oyunculuk döneminde de kaybetmeyi sevmeyen yapıda biri olduğunu ifade eden Üzülmez, “Golden sonraki coşku hepimizi mutlu etti. İkinci yarıdaki oyun da beni mutlu etti. Hatalar var. Onur’un verdiği bir pozisyon var, maçı da verebilirdik. Devre arasında onları uyarmıştık. Bugün hak ettiğimizi düşünüyorum. Üst düzey oynamadık ama üst düzey mücadele ettik. 5 günlük sürede bir şeyler yapmaya çalıştık” dedi.

“Bursaspor formasını memur zihniyeti içerisinde taşıyan hangi oyuncu olursa olsun göndereceğim”
Takımdan ayrılması için 23 ismi belirlediğini ve yakın zamanda açıklayacaklarını ifaden eden deneyimli çalıştırıcı, sözlerini şöyle tamamladı: “Başkanımla ilk konuştuğumuzda ortak bir karar aldık. Takviyeye ihtiyacımız var. Bütün takımlar transfer dönemini iyi şekilde geçirmek isteyecekler. Birileri gidecek, birileri gelecek. Bugün de bununla ilgili çalışmalar yapacağım. Oyuncular üzerinde hakimiyet sağlayacağız. Bursaspor formasını memur zihniyeti içerisinde taşıyan hangi oyuncu olursa olsun göndereceğim. Maddiyat önemli ama maneviyat olarak da yapılması gerekenler var. 23 oyuncuyu kafamda belirledim ama burada şimdi söylemeyeyim. Birkaç gün içerisinde açıklarız.”

“Kendine inanan bir oyun mantalitesi ile devam edeceğiz”
Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal ise, “Maça temkinli başladık. Kendi hatamızdan gol yedik. İlk yarının son dakikalarında gol bulduk. İkinci yarıda dengeli oynayıp skoru lehimize çevirmeyi istiyorduk. Net pozisyonlarımız vardı. Değerlendirseydik farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Uzatmalarda yediğimiz gol 1 puanı kaybetmemize neden oldu. Bu tarz deplasmanların zor olacağını biliyorduk. Bursaspor’u tebrik ediyorum. Bu ligde ikinci yarıların zor geçeceğini biliyoruz. Önümüze bakacağız. Kendine inanan bir oyun mantalitesi ile devam edeceğiz. Tekrar Bursaspor’u tebrik ediyorum. Hayırlısı olsun” dedi.

BURSA

28 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:47
  • GÜNEŞ 08:18
  • ÖĞLE 13:10
  • İKİNDİ 15:31
  • AKŞAM 17:52
  • YATSI 19:17
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursaspor - Hatayspor: 2-1
YEREL HABERLER Bursaspor - Hatayspor: 2-1
TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 - Hatayspor: 1
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 - Hatayspor: 1
Bursa iş dünyasından ‘yeniden büyük Bursaspor’ hareketi
YEREL HABERLER Bursa iş dünyasından ‘yeniden büyük Bursaspor’ ...
Milli şair Osmangazi’de anıldı Mehmet Akif Ersoy Osmangazi’de yâd edildi
YEREL HABERLER Milli şair Osmangazi’de anıldı Mehmet Akif Ersoy ...
İnegöl'e değer katanlar vefa gecesinde buluştu
YEREL HABERLER İnegöl'e değer katanlar vefa gecesinde buluştu
Bursalı Vatan Sevdalıları 26 tane yerli otomobile talip
YEREL HABERLER Bursalı Vatan Sevdalıları 26 tane yerli otomobile ...
Bursa'da Doğu Türkistan eylemi
YEREL HABERLER Bursa'da Doğu Türkistan eylemi
Karacabey Belediyesi’nden e-imar uygulaması
YEREL HABERLER Karacabey Belediyesi’nden e-imar uygulaması
İnegöl'de ilginç kedi kurtarma operasyonu Vatandaş gördü, yol trafiğe kapatıldı
YEREL HABERLER İnegöl'de ilginç kedi kurtarma operasyonu Vatandaş ...
Köfteci Yusuf Akademi geleceğin liderlerini yetiştiriyor
YEREL HABERLER Köfteci Yusuf Akademi geleceğin liderlerini ...
Hasta babası için Belçika'dan geldi, evinin soyulduğunu öğrendi Gelen ikinci telefonla şok oldu
YEREL HABERLER Hasta babası için Belçika'dan geldi, evinin ...
İsmail Demir: Bursa, yerli otomobil için en doğru tercih
YEREL HABERLER İsmail Demir: Bursa, yerli otomobil için en doğru ...
Savunma sanayii buluşmaları Bursa’da yapıldı Savunma Sanayii Başkanı Demir: “Bursa, yerli otomobil için en doğru tercih”
YEREL HABERLER Savunma sanayii buluşmaları Bursa’da yapıldı Savunma ...
TIR, mobilya mağazasına girdi
YEREL HABERLER TIR, mobilya mağazasına girdi
Nilüfer Belediyesi çalışanları yeni yıla merhaba dedi
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyesi çalışanları yeni yıla merhaba dedi
Bira yüklü tır mobilya mağazasına girdi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Bira yüklü tır mobilya mağazasına girdi, o anlar ...
Bursa'da yılbaşı öncesi kaçak içkiye geçit yok
YEREL HABERLER Bursa'da yılbaşı öncesi kaçak içkiye geçit yok
Bursa'da Ceylan Ertem konseri
YEREL HABERLER Bursa'da Ceylan Ertem konseri
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Matlı:"Türkiye'nin otomobilini Bursa'ya kazandırdık"
YEREL HABERLER TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Matlı:"Türkiye'nin ...
Okula gidemeyen engelli öğrenciye liseliler rampa yaptı Liselilerin yaptığı engelli rampasıyla 1 ay sonra okuluna kavuştu
YEREL HABERLER Okula gidemeyen engelli öğrenciye liseliler rampa ...
Uludağ yılbaşına hazır Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da oteller yeni yıla yüzde yüzlük doluluk oranıyla girecek
YEREL HABERLER Uludağ yılbaşına hazır Kış turizminin gözde ...
Yarım asırdan fazla semercilik yapıyor Dede mesleğini devam ettirmeye çalışıyor
YEREL HABERLER Yarım asırdan fazla semercilik yapıyor Dede mesleğini ...
TIR'a arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi öldü
YEREL HABERLER TIR'a arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi öldü
Karacabey'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Karacabey'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X