Tarlaya giden çiftçi, kayıp

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BURSA´nın İznik ilçesinde, evden çıkarak tarlaya giden ve kendisinden haber alınamayan çiftçi İbrahim Uzun'un (46), bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri aramakurtarma çalışması başlattı.

İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi'nde oturan evli ve iki çocuk babası İbrahim Uzun, iddiaya göre akşam saat 19.00 sıralarında tarlaya gidiyorum diyerek evden ayrıldı. Uzun'dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Bölgede aramakurtarma çalışmasına başlatan jandarma ekiplerine ekiplere Bursa'dan gelen AFAD da destek veriyor.

Çalışmalar sürüyor.



BURSA 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:48

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