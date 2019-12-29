BTSO’dan Rising City Gayrimenkul Fuarı için tanıtım atağı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), gayrimenkul sektöründe yeni işbirliklerine ivme kazandırmak amacıyla Arap Türk İş Adamları ve Yatırımcılar Derneği ile ortak toplantı düzenledi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, Arap yatırımcıları 912 Nisan 2020 tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirilecek Rising City Gayrimenkul Fuarı’na davet etti.

BTSO, Bursa’yı uluslararası gayrimenkul profesyonellerinin çekim merkezi yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, Arap Türk İş Adamları ve Yatırımcılar Derneği Başkanı İsmail Altın’ı ağırladı. BTSO Meclis Üyesi Rıdvan Hasırcı ve İMSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Ferik’in de katıldığı toplantıda başta 912 Nisan 2020 tarihlerinde Bursa’da düzenlenecek olan Rising City Gayrimenkul Fuarı olmak üzere işbirliği yapılabilecek alanlar değerlendirildi.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, Bursa’da son yıllarda hızlanan kentsel dönüşüm ve gayrimenkul sektörünün potansiyeline ilişkin bilgiler verdi. Bursa’nın coğrafi konumu ve doğal güzellikleri ile uluslararası yatırımcılardan talep görmeye devam ettiğini belirten Şenocak, İstanbulİzmir otoyolu, Osmangazi Köprüsü, İstanbul Havalimanı ve hızlı tren gibi önemli projelerin de Bursa’daki gayrimenkul projelerine değer kazandıracağını vurguladı. Bursa’ya yatırım yapan yabancıların kazançlı çıktığını ifade eden Şenocak, “Bursa’ya yatırım yapmanın cazibesini anlatmak adına BTSO olarak hem ulusal hem de uluslararası çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda Bursa’da 2016 yılından bu yana Rising City Gayrimenkul Fuarı’nı düzenliyoruz. Başta Körfez ülkeleri olmak üzere uluslararası camianın önde gelen yatırımcılarını Bursa’ya getiriyoruz. 2020 yılında düzenleyeceğimiz fuarımızda da daha çok Arap yatırımcıyı görmek istiyoruz” dedi.

Konut stoku satışının Bursa inşaat sektörü temsilcilerinin öncelikli gündemi olduğunu belirten Alparslan Şenocak, Rising City Gayrimenkul Fuarı’nda firmaların vizyon projelerini uluslararası alıcılarla buluşturma imkanına sahip olacağını kaydetti. BTSO olarak Arap yatırımcılara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da vurgulayan Şenocak, “Tüm yatırımcılara kapımız açık. Yeni projelerimizle birlikte Bursa’nın Arap yatırımlarından aldığı payı daha da artırmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Arap Türk İş Adamları ve Yatırımcılar Derneği Başkanı İsmail Altın, Türkiye ile Arap ülkeleri arasında ticaret ilişkilerini artıran etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, bu çalışmaların neticesinde milyonlarca dolarlık yatırımı ülke ekonomisine kazandırdıklarını vurguladı. Arap yatırımcıları Bursa’ya daha fazla yatırım yapmaya davet edeceklerini söyleyen Altın, “Hedefimiz daha fazla Arap sermayesini ülkemize getirmek. Bursa, inşaat ve gayrimenkul sektöründe önemli bir potansiyele sahip. Bursa’nın tanıtımı açısından dijital pazarlama yöntemlerine ağırlık vermemiz gerekiyor. BTSO ile birlikte başarılı işlere imza atacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

BURSA 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:48

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