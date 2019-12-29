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Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: Destek alamıyoruz

DHA

- Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, TFF 1'inci Lig'deki mücadelelerini değerlendirirken, sezon sonuna kadar köprünün altından çok sular akacağını belirtti. Başkan Mestan, iptal edilen destek kampanyasına dair ise "Transfer yapabilmek adına gece için acele ettik. Bir suçlu varsa benim. Hiçbir destek alamıyoruz. Birkaç transfer yapmamız gerekiyor" dedi.

- Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, TFF 1'inci Lig'deki mücadelelerini değerlendirirken, sezon sonuna kadar köprünün altından çok sular akacağını belirtti. Başkan Mestan, iptal edilen destek kampanyasına dair ise "Transfer yapabilmek adına gece için acele ettik. Bir suçlu varsa benim. Hiçbir destek alamıyoruz. Birkaç transfer yapmamız gerekiyor" dedi.
TFF 1'inci Lig'de Bursaspor, sahasında lider Hatayspor'u uzatma anlarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Bursaspor Başkanı Mesut Mestan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Maçın zorlu geçeceğini bildiklerini kaydeden Mestan, "Bu galibiyet ilaç gibi geldi. Şunu net bir biçimde söylemek istiyorum. İlk yarı sonunda hedeflediğimiz yer burası değildi. Daha yukarıları hedefliyorduk. Kötü durumda da değiliz. İnşallah sezon sonunda hak ettiğimiz Süper Lig'e döneriz" dedi.
"BU KÖPRÜNÜN ALTINDAN ÇOK SULAR AKACAK"
Ligin oldukça zorlu olduğuna işaret eden ve inişlerin çıkışların mutlaka olacağını ifade eden Başkan Mestan, "İnşallah zirvede bitiririz. Bu köprünün altından çok sular akacak. Zaman zaman durağan oynasak da takımın oyunundan biz memnun kaldık. Maçın genelinde iyi göründük. Takımımız son dakikalara kadar tempo da yapabiliyor. İnşallah ikinci yarıda daha da güzel olacak" diye konuştu.
"KAMPANYA İÇİN ACELE ETTİK"
Bursaspor'a yardım kampanyası kapsamında düzenlenen gecesinin iptal edilmesine ilişkin de değerlendirmede bulunan Başkan Mesut Mestan, "Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız organize etti bu yardım kampanyasını. Biz de dışarıdan destekledik. Çok içine girmedik. Çünkü hem Valimiz hem de Büyükşehir Belediye Başkanımız şehri hareketlendirmek hem de taraftar ve camiayı bütünlük olsun diye ikisi birlikte yürüttüler. Yılbaşı üzeri acele ettik, sebebi de şu; devre arası transferleri yapalım diye. Planlama kötü de değildi aslında. Şu an yapılabilseydi iyi olurdu çünkü birkaç transfer yapmamız da gerekiyor. Onun için acele ettik. Aslında bu proje 6.5 aylık bir proje, 1-2 günlük değil" ifadelerini kullandı.
ÖNEMLİ OLAN BİRLİK VE BERABERLİK
Bursa'da bugüne kadar hiçbir destek alamadıklarının altını çizen Mestan, "Büyükşehir Belediye Başkanımız ve forma sponsorlarımızdan destek alıyoruz ve sattığımız futbolcularla bugüne gelebildik. Bir kısım futbolcu ve personele de ödeme yaptık. Biz büyük camiayız, bunun altından kalkacağız. Önemli olan birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Suçlu aramayalım; suçlu varsa o da benim. Gelin hep birlikte bu takımı çıkartalım" şeklinde konuştu.
Öte yandan, futbolcularındaki ekstra motivasyona ilişkin de görüşlerini paylaşan Başkan Mestan, "Bazı maçlar vardır ki almak zorundasın. Bu maçı almak zorundaydık. Talihsiz sonuç yaşayabilir, berabere de kalabilirdik. Biz bugün kazanmak için varımızı yoğumuzu ortaya koyduk" açıklamasını yaptı.

BURSA

29 Aralık 2019 Pazar

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