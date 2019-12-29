Bursa'da kayıp çiftçi aranıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA'nın İznik ilçesinde, dün akşam tarlaya gideceğini söyleyerek, evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan çiftçi İbrahim Uzun'un (46) bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürdürülüyor.

İznik'e bağlı Boyalıca Mahallesi'nde oturan, evli ve 2 çocuk babası İbrahim Uzun, iddiaya göre, dün saat 19.00 sıralarında, 'Tarlaya gidiyorum' diyerek, evden ayrıldı. Uzun'dan uzun süre haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine bölgede arama çalışması başlatan jandarma ekiplerine, Bursa'dan gelen AFAD ekibi de destek verdi.

İbrahim Uzun'u arama çalışmaları, bugün de sürdürüldü. Jandarma, AFAD, AKUT ekipleri, İHH İnsani Yardım Vakfı aramakurtarma, ANDA Kardeşe Vefa Derneği ekiplerinin yer aldığı 120 kişilik grup, bölgede İbrahim Uzun'u aradı. Arama çalışmaları, Boyalıca Mahallesi'ne yakın nokta olan Samanlı Dağı çevresinde yoğunlaştırılırken, bölge sakinleri de ekiplere destek verdi.



BURSA 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:48

GÜNEŞ 08:18

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:52

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.