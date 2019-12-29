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Aktaş: "2020, İnegöl için altın yıl olacak"

İHA

İnegöl'deki alt yapı çalışmalarına ocak ayı itibariyle başlayacaklarını açıklayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bu iş için 400 milyon liralık kaynak ayırdık. 2 yıllık süreç zarfında vatandaşın yaşadığı tüm sıkıntıları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. 2020, inşallah İnegöl için altın yıl olacak" dedi.

İnegöl’deki alt yapı çalışmalarına ocak ayı itibariyle başlayacaklarını açıklayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bu iş için 400 milyon liralık kaynak ayırdık. 2 yıllık süreç zarfında vatandaşın yaşadığı tüm sıkıntıları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. 2020, inşallah İnegöl için altın yıl olacak” dedi.
Başkan Aktaş, Esentepe Camii’nde kıldığı öğle namazı sonrası vatandaşlarla sohbet toplantısında buluştu. Sıcak bir atmosferde geçen toplantıda Başkan Aktaş, İnegöl’e ve diğer ilçelere yapılacak muhtemel yatırımlar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, İnegöl’deki alt yapı ihalesinin tamamlandığını ve çalışmaların ocak ayı sonu itibariyle başlayacağını söyledi. Çalışmalar kapsamında ilçedeki alt yapının komple değiştirileceğini söyleyen Başkan Aktaş, “101 milyon liralık ilk ihalemizi gerçekleştirdik. Parça parça, ikinci ve üçüncü ihalelerimiz yapılacak. Toplamda, ‘sadece at yapı çalışmaları için’ 400 milyon liralık yatırım planlıyoruz. Su hatları, gereken yerlerde tamamen değiştirilecek. Asbestli boru kalmayacak. 2 sene belki sıkıntılı geçecek ama sonrasında herkesin duasını almış olacağız” diye konuştu.
Başkan Alinur Aktaş, ilçedeki ulaşım hatlarını peyderpey yenilediklerini, süreç sonunda asfaltı bulunmayan köy yolunun kalmayacağını ifade etti. İnegöllü vatandaşlar için yapılan yüzme havuzunun ocak ayı sonu itibariyle hizmete gireceğini, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesiyle inşa edilecek gençlik merkezinin de yine çok yakın bir zamanda ilçeye kazandırılacağını vurgulayan Başkan Aktaş, “İnegölspor’a verilecek tesislerin ikinci etap ikmal ihalesine hazırlanıyoruz. Sulama göletleri ile ilgili planlamalarımız sürüyor. Aldığımız sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirme ve insanımızın duasını alma noktasında kararlıyız” şeklinde konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, merkezi hükümetten sağlanan ve Büyükşehir Belediyesi eliyle planlanan yatırımlardan kentin 17 ilçesinin eşit miktarlarda yararlanacağını ifade etti. Türkiye’nin adını uluslararası piyasalarda gururla dalgalandıracak yerli otomobilin üretim kararının Gemlik olarak alındığını, yine önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek olan ve 5 cumhurbaşkanını ağırlaması beklenen Dünya Göçebe Oyunları etkinliğinin yerinin İznik olarak belirlendiğini kaydeden Başkan Aktaş, “Sadece bu oyunlar için İznikOrhangaziİnegöl arasına duble yollar yapılacak. Sadece oyun alanı için 80 milyon TL’lik bir hazırlık sözkonusu. İnşallah, ilerleyen günler ve aylarda diğer ilçelerimiz için de farklı çok güzel gelişmeler yaşanacak” ifadelerini kullandı.

BURSA

29 Aralık 2019 Pazar

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