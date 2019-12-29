Büyükşehir’li boksörlerden 2 madalya

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Büyükşehir Belediyespor’un boksörleri, Erzurum’da tamamlanan Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından organize edilen Büyük ErkeklerKadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, 2227 Aralık tarihlerinde Erzurum’da gerçekleştirildi. Palandöken Yenişehir Spor Salonu’nda yapılan maçlarda, 350 sporcu madalya için mücadele etti. Bursa Büyükşehir Belediyespor, şampiyonaya 5 sporcusu ile katıldı. 53 kilogramda Azad Demirhan ve 60 kilogramda Yasin Yılmaz, üçüncülük madalyasının sahibi oldu. Yeşilbeyazlı bir başka sporcu Mert Kemal Ergün ise şampiyonayı 81 kilogramda beşinci sırada tamamladı.

Büyükşehir Belediyespor, organizasyonda takım halinde dördüncü oldu.

BURSA 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:48

GÜNEŞ 08:18

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:52

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.