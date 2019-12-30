Fırtına seferleri iptal ettirdi

Meteorolojinin fırtına uyarısının ardından deniz ulaşımında sefer iptalleri başladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda sefer iptal edildi.
Marmara bölgesini gece saatlerinden itibaren etkisi altına alacağı belirtilen fırtına deniz ulaşımını vurdu. BUDO'da yarın yapılacak tüm seferlerin iptal edildiği belirtilirken, İDO'da ise sabah saatlerindeki saat 07.45BandırmaYenikapıBostancı, saat 07.50KadıköyYenikapıBursa, 08.30BursaArmutluArmutlu Tatil KöyüYenikapıKadıköy seferleri iptal edildi.
BUDO sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Değerli Yolcularımız, 30.12.2019 Pazartesi günü olumsuz hava koşulları nedeni ile tüm deniz otobüsü seferlerimiz iptal edilmiştir." denildi.
BURSA
30 Aralık 2019 Pazartesi
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