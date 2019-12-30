Bursa'da yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde 200 polisin katılımıyla sabah saatlerinde önceden tespit edilen 20 adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu operasyonu için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçti. İlçe genelinde 20 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 200 polis görev aldı. Eğitimli narkotik madde arama köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda, önceden belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi.

KAPILAR KOÇBAŞLARIYLA KIRILDI

Özel Harekat polisleri de destek verirken ekipler, şüphelilerin evlerinin kapılarını koçbaşları ile kırarak içeri girdi. 'Nayla' ve 'Rona' isimli narkotik köpekleri ile evlerde yapılan aramalarda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda Özel Harekat ekipleri, çevik kuvvet ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.



BURSA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:48

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