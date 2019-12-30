Türkiye Endüstri 5.0’ı yakalayabilir

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Nova Okulları kurucusu Canan Topsakal Türkiye’nin Endüstri 5.0 devrimini yakalayabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi. Topsakal, “Türkiye’de 10 bin civarında lise var. Her birinden yılda 3 kişi çıksa 30 bin kişilik yazılımcı kadrosu oluşur. 10 yılda 300 bine ulaşır. Bu yazılımcı ordusu Türkiye’yi endüstri 5.0’da uçurur” dedi.

BURSA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:48

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