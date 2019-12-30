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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Türkiye Endüstri 5.0’ı yakalayabilir

İHA

Nova Okulları kurucusu Canan Topsakal Türkiye'nin Endüstri 5.0 devrimini yakalayabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi. Topsakal, "Türkiye'de 10 bin civarında lise var. Her birinden yılda 3 kişi çıksa 30 bin kişilik yazılımcı kadrosu oluşur. 10 yılda 300 bine ulaşır. Bu yazılımcı ordusu Türkiye'yi endüstri 5.0'da uçurur" dedi.

Türkiye Endüstri 5.0’ı yakalayabilir

Nova Okulları kurucusu Canan Topsakal Türkiye’nin Endüstri 5.0 devrimini yakalayabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi. Topsakal, “Türkiye’de 10 bin civarında lise var. Her birinden yılda 3 kişi çıksa 30 bin kişilik yazılımcı kadrosu oluşur. 10 yılda 300 bine ulaşır. Bu yazılımcı ordusu Türkiye’yi endüstri 5.0’da uçurur” dedi.

BURSA

30 Aralık 2019 Pazartesi

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