Uludağ'a çıkacaklara uyarı Teleferik seferleri şiddetli rüzgar sebebiyle iptal edildi

İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal

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Bursa'yı etkisi altına alan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Türkiye’nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ’a ulaşımı sağlayan teleferik seferlerine hava muhalefeti sebebiyle bugün de ara verildi. Saatte bin 500 yolcusunu 140 kabin ile zirveye ulaştıran Bursa Teleferik A.Ş.’den yapılan açıklamada, "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar sebebiyle tam gün kapalı olacaktır" denildi.

BURSA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:48

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