Çavuşoğlu'ndan Köfteci Yusuf'a Sürpriz Ziyaret

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, ?Yenişehir'de Köfteci Yusuf’un et entegre tesislerini ziyaret etti.

Ziyarete Ak parti İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu da eşlik etti. Ziyarette konuşan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, "Gıda sektöründe hizmet veren Köfteci Yusuf’un Yenişehir ilçemizde bulunan Avrupa’nın en büyük et entegre tesislerini ziyaret ettik.? 7 bin çalışanı ile hem istihdam sağlamış hem de kalitesiyle halkın teveccühünü kazanmış olan firmamıza çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Tesisleri inceleyen Çavuşoğlu, çalışanlar ile hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra fabrikadan ayrıldı.

BURSA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:48

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