Minderde Büyükşehir farkı

Bursa Büyükşehir Belediyespor’un güreşçileri, Gürsu’da tamamlanan ‘Büyük Minikler Güreş İl Müsabakaları’nda 9 birincilik, 3 ikincilik ve 3 üçüncülük madalyası kazandı.

Bursa Güreş İl Temsilciği tarafından düzenlenen Büyük Minikler Güreş İl Müsabakaları, 2829 Aralık tarihlerinde Gürsu Spor Salonu’nda tamamlandı. 245 sporcunun derece için mücadele ettiği turnuvaya, BüyükşehirBelediyesporlusporcular damgasını vurdu. İlk gün oynanan ‘Serbest Güreş’maçlarında 6 birincilik, 1 ikincilik ve 2 üçüncülük ve 175 puan toplayan Büyükşehir Belediyespor, takım halinde şampiyon oldu. İkinci gün oynanan ‘Grekoromen’ maçlarında da kürsüden inmeyen yeşilbeyazlılar, 3 birincilik 2 ikincilik ve 1 üçüncülük elde ederek, takım halinde 110 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Toplamda 9 birincilik, 3 ikincilik ve 3 üçüncülük ile takım halinde 1 şampiyonluk ve 1 üçüncülük kazanan Büyükşehirli sporcular, ödül törenin ardından sevinçlerini antrenörleriyle paylaştı.

BURSA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:48

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